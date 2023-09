Khu vực nào hút khách, đạt doanh thu "khủng" nhất trong kỳ nghỉ lễ 2/9?

Biển miền Trung hút khách

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 1/9-4/9) năm nay, nhiều tỉnh, thành miền Trung thu hút lượng du khách tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Tại Khánh Hòa, theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch, tỉnh này đón trên 503.000 lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 662 tỷ đồng.

Du khách tập trung ở các khu nghỉ dưỡng khép kín tại Bãi Dài, Dốc Lết và các đảo với công suất trên 90%. Nha Trang có công suất phòng hơn 70% (chủ yếu khách sạn 3-5 sao và tương đương).

Khánh Hòa tung ra nhiều sản phẩm du lịch mới mẻ để hút khách như chèo SUP đón hoàng hôn trên sông Cái, bắn cung, xem phim, tiệc buffet hải sản...

Đà Nẵng ước tính đón 254.000 lượt khách, tăng 6,3% so với năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 79 ngàn lượt và khách nội địa đạt hơn 175 ngàn lượt. Tổng thu du lịch ước đạt gần 915 tỷ đồng.

Một số khu điểm đón lượng khách lớn như Sun World Bà Nà Hills (hơn 47.000 lượt), Công viên Châu Á (hơn 12.000 lượt), Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (20.000 lượt), Danh thắng Ngũ Hành Sơn (khoảng 21.000 lượt)…

Tất cả các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đón lượng khách lớn. Theo đó, tổng lượt khách du lịch đến Thanh Hóa đạt 328.600 lượt, tăng 26,6%; tổng thu du lịch đạt 663 tỷ đồng, tăng 30% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.

Suối cá thần Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đổ về tham quan (Ảnh: Thanh Tùng).

Đông nhất là khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa), khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn).

Nghệ An ước đón và phục vụ 270.000 lượt khách, tăng 35% so với năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt 90.000 lượt khách; tổng thu du lịch đạt hơn 500 tỷ đồng.

Trong đó, lượng khách đến tham quan, vào viếng và thắp hương ở khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tăng mạnh so với các năm. Theo thống kê trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh này có hơn 3.000 đoàn khách trong nước và quốc tế đăng ký tham quan ở Khu di tích với hơn 30.000 lượt khách.

Bình Định, Bình Thuận đều ghi nhận lượng khách tăng so với cùng kỳ năm 2022.

Bình Định ước đạt 180.575 lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2022; tổng doanh thu đạt 812 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Bình Thuận ước đón 116.000 lượt khách, tăng 26% so với 2022, doanh thu khoảng 290 tỷ đồng. Trong dịp lễ, bình quân công suất phòng đạt từ 70- 90%.

Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành ghi nhận lượng khách và doanh thủ giảm mạnh so với kỳ nghỉ 30/4 trước đó. Ví dụ, Thanh Hóa giảm 26,6% về lượng khách, 24% về doanh thu. Kỳ nghỉ 30/4 vừa qua, tỉnh này đứng top hai về doanh thu du lịch với hơn 2.800 tỷ đồng và đón 1,2 triệu lượt khách, chỉ sau TPHCM.

Tổng lượt khách và doanh thu của Nghệ An chỉ bằng khoảng 1/3 với kỳ nghỉ 30/4 năm 2023.

Hà Nội, TPHCM thu hàng ngàn tỷ đồng từ du lịch

Thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí tại thành phố ước khoảng 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước khoảng 37.600 lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2022. Công suất phòng ước đạt khoảng 80%.

Doanh thu ước đạt 2.890 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. Hàng loạt hoạt động trong 4 ngày nghỉ lễ được thành phố tổ chức như: Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa nghệ thuật; Hoạt động thả khinh khí cầu; Giải chạy Bán Marathon TP. Thủ Đức...

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô đạt khoảng 640.000 lượt, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 41,7 nghìn lượt, tăng 83,9% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân khắp các tỉnh thành về Hà Nội viếng Lăng Bác trong kỳ nghỉ lễ 2/9 (Ảnh: Toàn Vũ).

Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng khách du lịch đến các khu, điểm tham quan du lịch có sự tăng trưởng mạnh như Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Bảo tàng Dân tộc học; Vườn thú Hà Nội; Vườn Quốc gia Ba Vì...

Tuy nhiên, doanh thu từ du lịch trong kỳ nghỉ này tại TP.HCM chỉ đạt 93% so với kỳ nghỉ 30/4, còn Hà Nội chỉ đạt khoảng 83,3%.

Phú Quốc sụt giảm khách, Sa Pa vẫn hút khách

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, tỉnh Kiên Giang nói chung và Phú Quốc nói riêng đều ghi nhận lượng khách giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt gần 127 ngàn lượt khách, giảm 32,9% so với cùng kỳ. Riêng Thành phố Phú Quốc đón 62,5 ngàn lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân về sự sụt giảm này được cho là do ảnh hưởng của bão Saola.

Lượng khách tới địa phương này sụt giảm khoảng 50% so với kỳ nghỉ 30/4 vừa qua.

Thông tin từ Sở Du lịch Lào Cai, tổng lượng khách du lịch đến địa phương trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 167%) với hơn 300 ngàn lượt. Tổng thu từ du lịch của Lào Cai dịp này đạt khoảng 740 tỷ đồng.

Riêng tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến với địa bàn đạt gần 100.000 lượt. Công suất phòng nghỉ trên địa bàn đạt từ 90 - 95%. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 340 tỷ đồng, tăng hơn 57 tỷ đồng.