Khu Du lịch quốc gia Núi Sam tạm ngừng đón khách

Dân trí Dù đang mùa cao điểm khách hành hương khắp nơi đổ về Khu du lịch Núi Sam, thế nhưng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên lãnh đạo địa phương thông báo tạm dừng đón khách vào khu du lịch này.

Chiều 9/5, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc đã quyết định tạm ngừng đón khách tham quan, chiêm bái tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang kể từ 0 giờ ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 10/5/2021, thành phố Châu Đốc sẽ tạm dừng các hoạt động tổ chức trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam.

Đồng thời, tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và khống chế.

Đây là khoảng thời gian rất đông du khách đến viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam nhưng vì dịch bệnh phức tạp, chính quyền địa phương thông báo tạm dừng đón khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc trần Quốc Tuấn, những ngày gần đây, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, do đó, việc tạm dừng đón khách tham quan, chiêm bái tại Khu Du lịch quốc gia Núi Sam là cần thiết, vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Châu Đốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe cho du khách nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung.

"Trường hợp khách ở xa chưa nắm thông tin mà vẫn đến Khu Du lịch quốc gia Núi Sam để tham quan, chiêm bái, thì UBND thành phố Châu Đốc sẽ vận động, giải thích để du khách hiểu và dừng tham quan cho đến khi có thông báo mới"- ông Tuấn chia sẻ.

Khu Du lịch quốc gia Núi Sam (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) được công nhận là Khu Du lịch quốc gia vào năm 2018, với diện tích khoảng 1.500 ha, bao gồm nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn, cùng các quần thể di tích lịch sử văn hóa, được xếp hạng cấp quốc gia như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An, Chùa Hang,...

Đây được xem là trung tâm du lịch văn hóa tâm linh, lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; trung bình mỗi năm, Khu Du lịch quốc gia Núi Sam đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tính đến 17 giờ ngày 9/5, tỉnh An Giang có 9 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2.

Minh Anh