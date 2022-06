Khai mạc festival biển Hội An 2022

Tại lễ khai mạc, TP Hội An đã phát động nhân dân và du khách cùng hưởng ứng thông điệp du lịch xanh trên toàn địa bàn đúng với chủ đề của Năm du lịch quốc gia "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", cùng nhau hướng tới các hoạt động thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch trách nhiệm, bền vững.

Khai mạc festival biển "Hội An - cảm xúc mùa hè", phát động "Hội An - du lịch xanh".

Trong khuôn khổ sự kiện, những cánh diều rực rỡ sắc màu với đủ các hình dáng, kích thước sẽ tung bay trên bầu trời biển An Bàng và Tân Thành từ ngày 24-30/6 trong Ngày hội thả diều.

Carnaval "Vũ điệu cảm xúc", diễn ra vào ngày 2/7, sẽ là chương trình mới lạ, đầy màu sắc và ấn tượng trong lòng du khách. Bao gồm các hoạt động hóa trang, trình diễn trang phục miền biển Việt Nam và một số nước trên thế giới; cùng những màn giao lưu, nhảy múa của du khách trong và ngoài nước.

Rất đông người dân, du khách đã tham gia ngày hội đổi rác thải lấy cây xanh do Thành đoàn TP Hội An tổ chức.

Ngoài ra, còn nhiều hoạt động khác như chợ phiên làng chài Tân Thành vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần từ ngày 4/6 đến 31/7 tại đường Nguyễn Phan Vinh; trò chơi thể thao trên biển với các trò chơi mạo hiểm như mô-tô nước, dù lượn, kéo phao chuối… từ ngày 4/6 đến 31/7 tại bãi biển An Bàng.

Cũng trong khoảng thời gian này, tại đảo Cù Lao Chàm cũng tổ chức chuỗi các hoạt động mang chủ đề "Cù lao Chàm - đảo xanh huyền thoại" với nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo.

Biển An Bàng luôn là điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi dịp hè về.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An chia sẻ: "Thông qua festival lần này, TP Hội An kỳ vọng sẽ tạo nên những dấu ấn đặc sắc về du lịch biển nói riêng và du lịch xanh, du lịch sinh thái, gần gũi với thiên nhiên nói chung tại Hội An. Qua đó, góp phần quảng bá sự phong phú, đa dạng tài nguyên du lịch ở Hội An, thu hút khách du lịch đến Hội An khám phá, nghỉ dưỡng".

Festival biển Hội An 2022 là một trong những hoạt động nằm trong chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam với chủ đề "Quảng Nam - cảm xúc mùa hè". Với mục đích từng bước khôi phục, phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong điều kiện bình thường mới, góp phần gia tăng lượng khách du lịch đến với tỉnh để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022; đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Quảng Nam với thông điệp "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh", UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các hãng hàng không và hơn 70 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chương trình hấp dẫn, sôi động sẽ diễn ra trong lễ hội biển năm nay tại Hội An.