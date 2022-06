Những điểm vui chơi thú vị trong mùa hè tại Singapore

Tháng 6, tháng 7 là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất trong năm để các gia đình đi du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian đau đầu nhất với các bậc phụ huynh khi phải chọn lựa địa điểm vui chơi phù hợp cho các con của mình.

Singapore, điểm du lịch được yêu thích của nhiều du khách Việt Nam hiện có nhiều địa điểm tham quan thú vị, mới mẻ hứa hẹn sẽ giúp du khách cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi ghé thăm.

Khu vườn tuyết theo chủ đề về chú chó Snoopy tại sân bay Changi

Khu vườn tuyết tại sân bay Changi (Ảnh: Little day out).

Những hoạt động trong tuyết theo chủ đề chó Snoopy sẽ mang đến cho nhà ga T3 của sân bay Changi, Singapore một không khí Giáng sinh sớm hơn thường lệ.

Các bạn nhỏ tới đây sẽ được vui chơi trong tuyết thật và trải nghiệm cảm giác trượt tuyết trên một đường trượt dài 10m. Những gia đình đến địa điểm này cũng có thể chụp ảnh với cậu bé Charlie Brown được làm bằng băng và chú chó Snoopy nằm trong ngôi nhà tuyết.

Ngắm cảnh Singapore từ trên cao (Video: Drone Snap).

Sân chơi Let's Play tại D'Marquee trong khu trung tâm

Không chỉ là ngôi nhà hơi thông thường, Let's Play tại D'Marquee còn sở hữu 14 điểm tham quan thú vị bao gồm trò chơi King Kong Robots, trò chơi tàu lượn khủng long Dinosaur Ride, chuỗi gồm tám lâu đài vượt chướng ngại vật và thử thách hố cát.

Thế giới của Nickelodeon tại Marina Square

World of Nickelodeon - Thế giới của Nickelodeon đã đến với Singapore. Đây là một tin vui dành cho mọi gia đình, kể cả khi các thành viên không phải là người hâm mộ những bộ phim của Disney, bởi chủ đề của khu vui chơi sẽ xoay quanh loạt phim kinh điển được trẻ em yêu thích.

Thế giới của Nickelodeon tại Singapore (Ảnh: Sunny city kids).

Trung tâm giải trí đầu tiên theo chủ đề Nickelodeon này sẽ có những trò chơi phù hợp với cả gia đình. Giữa những trò chơi, các gia đình có thể đến nghỉ ngơi tại phòng Slime Lounge rất thoải mái.

Chương trình hòa nhạc Disney tại Marina Bay Sands

Chương trình Disney in Concert ở Singapore (Ảnh: By Kido).

Chương trình Disney in Concert, A Dream Is A Wish, sẽ được công chiếu tại trung tâm hội nghị và triển lãm Marina Bay Sands với bốn buổi biểu diễn trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 18 - 19/6. Những người hâm mộ các tác phẩm Disney kinh điển như Vua sư tử, Câu chuyện đồ chơi, Lọ Lem và Nữ hoàng băng giá chắc chắn sẽ rất thích thú. Đây là cơ hội để khách tham dự đắm mình trong thế giới hoạt hình của Disney và những kỷ niệm thời thơ ấu đáng nhớ.

Triển lãm Line Friends' BT21 tại sân bay Jewel Changi

Triển lãm Line Friends' BT21 (Ảnh: Changi Aiport).

Thay vì lên thẳng máy bay tại sân bay Changi, hành khách có thể ghé thăm khu Jewel Changi - nơi trưng bày những nhân vật BT21 bơm hơi có chiều cao 4,5m. Những nhân vật BT21 trên sàn tương tác ánh sáng sẽ thay đổi màu sắc khi du khách bước chân lên sàn, mang đến trải nghiệm thu hút với trẻ nhỏ. Lần đầu tiên ra mắt tại Đông Nam Á, triển lãm này diễn ra từ ngày 27/5 - 17/7.

Ngoài ra, các bạn nhỏ còn có cơ hội trải nghiệm chủ đề Cắm trại trên mây. Mỗi căn lều theo chủ đề này sẽ chứa tối đa bốn khách với những góc chụp rất đẹp mắt.

Gặp gỡ minions tại công viên giải trí Universal Studios Singapore

Bên cạnh việc chờ đợi Minions 2: The Rise of Gru - bộ phim hoạt hình sẽ ra rạp vào tháng 6, du khách còn có cơ hội gặp gỡ các minions yêu thích của mình tại công viên giải trí Universal Studios Singapore.

Các minions tại công viên giải trí Universal Singapore (Ảnh: The honeycombers).

Từ ngày 9/6 - 14/8, du khách có thể xem các chú minions tinh nghịch xuất hiện tại đây. Du khách cũng có thể chụp ảnh các nhân vật minions trong các bộ đồ đáng yêu.

Lễ hội i Light Singapore trở lại sau hai năm với sự xuất hiện của đom đóm điện tử và sứa ngoài hành tinh

Những chú đom đóm điện tử, sứa ngoài hành tinh và cá voi bơm hơi cỡ lớn sẽ xuất hiện tại Marina Bay trong lễ hội i Light Singapore 2022 - một trải nghiệm nghệ thuật ngoài trời ấn tượng.

Tác phẩm khai thác các mô hình máy tính để định hình viễn cảnh của trái đất (Ảnh: Ariffin Jamar).

Sau hai năm gián đoạn, lễ hội đã trở lại với 20 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của các nghệ sĩ đến từ 14 quốc gia. Ông Jason Chen, giám đốc lễ hội cho biết, lễ hội hướng đến mục đích truyền cảm hứng để du khách suy ngẫm lại về mối quan hệ giữa con người và môi trường, áp dụng những thói quen thân thiện với môi trường và trân trọng những thay đổi nhỏ nhằm tạo tác động tích cực đến môi trường. Trong năm 2018 và 2019, lễ hội này từng thu hút khoảng 2 - 3 triệu lượt khách tham quan.

Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt theo lối kể chuyện này dõi theo hành trình của một con sứa đang lang thang trong vũ trụ (Ảnh: Ariffin Jamar).

Lễ hội vườn Singapore trở lại sau bốn năm gián đoạn với các địa điểm mới tại đường Orchard, vườn bách thảo

Tác phẩm The Green Retreat của nghệ nhân người Ireland Paul Martin đã giành giải tại lễ hội vườn Singapore 2018 (Ảnh: Singapore Garden Festival).

Lễ hội vườn Singapore - Singapore Garden Festival sẽ có những buổi triển lãm và trưng bày hoa ở vườn bách thảo Singapore và đường Orchard. Sự kiện sẽ được tổ chức trải dài trên một số địa điểm nhằm đến được với nhiều du khách hơn và giảm tình trạng tập trung đông đúc.

Từ ngày 30/7, lễ hội sẽ khai mạc và bao gồm một loạt các chương trình về hoa và làm vườn. Công chúng có thể xem các tiết mục nổi bật của lễ hội đến ngày 7/8. Các sự kiện và chương trình sẽ được miễn vé vào cổng. Nổi bật tại các địa điểm này sẽ là cuộc thi trình diễn vườn, cuộc thi về hoa cỏ và triển lãm các tác phẩm sắp đặt hoa.

Urban Lifestyle của Kate Gould đến từ vương quốc Anh là tác phẩm đoạt giải tại lễ hội vườn Singapore 2018 (Ảnh: Singapore Garden Festival).

Từ ngày 3/8 - 7/8, một sự kiện lớn trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra với tên gọi Ngày hội hoa: Thử thách sáng tạo với hoa. Sự kiện này là một điểm nhấn mới trong lễ hội năm nay với sự tham gia của những thợ cắm hoa đầy tiềm năng, những người yêu hoa, cũng như các nhà thiết kế hoa chuyên nghiệp, họ sẽ cùng tạo ra các tác phẩm theo nhiều chủ đề khác nhau.