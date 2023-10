Khi thông tin Israel "ban bố tình trạng chiến tranh", anh Đoàn Phước Trường không ngạc nhiên với điều này.

Nhớ lại chuyến đi tới Israel cách đây 2 năm, vị khách đến từ TPHCM thừa nhận đó là "hành trình vừa mệt mỏi lại nguy hiểm", nhưng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

"Thời điểm này Israel chưa xảy ra chiến tranh nhưng luôn trong tình trạng bất ổn. Du khách đến đây luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt hàng loạt các quy tắc, sẵn sàng xuống hầm trú ẩn nếu có âm thanh lạ", anh Trường nói.

Israel, quốc gia nằm ở vùng Trung Đông được cả thế giới biết tới là quê hương của 3 tôn giáo lớn gồm Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Không chỉ cảnh sắc tự nhiên muôn hình vạn trạng, nơi này còn quy tụ nhiều di tích lịch sử, thành cổ cho tới điểm đến linh thiêng như Biển Chết, bức tường Than Khóc hay biển hồ Galilee...

Và thánh địa tôn giáo Jerusalem còn là điểm đến của hàng triệu tín đồ tới hành hương mỗi năm.

Du khách Việt đến thăm biển hồ Galilee.

Đó chính là những lý do khiến anh Trường quyết tâm lên đường, dù biết quốc gia này thường trong tình trạng chiến sự bất ổn.

Khi ở biên giới Jordan chuẩn bị nhập cảnh vào Israel, anh được hải quan cửa khẩu đồng ý cấp cho visa có thời gian chỉ trong 3 ngày.

Lúc vừa nhập cảnh, còi báo động bỗng vang lên bởi có nhiều tên lửa đang phóng từ dải Gaza tới thành phố Tel Aviv. Cũng như nhiều hành khách khác, anh Trường buộc phải bỏ lại hành lý để thoát thân, tìm nơi sơ tán khẩn cấp.

"Lý do phía Israel chỉ cấp visa trong 3 ngày cũng vì sự an toàn tính mạng cho du khách. Thời điểm chúng tôi đặt chân tới đây là lúc đất nước hứng chịu hàng trăm quả tên lửa do nhóm Hamas phóng từ dải Gaza. Bởi vậy, suốt hành trình khám phá Israel đầy rẫy nguy hiểm ", vị khách Việt tâm sự.

Vẻ đẹp của Jericho, một trong những thành phố cổ nhất thế giới.

Vì thời gian rất hạn hẹp nên anh Trường buộc phải vừa đi vừa chạy để kịp tham quan 12 danh thắng ở quốc gia này.

Trong lúc vãn cảnh, đoàn du khách Việt được hướng dẫn viên căn dặn kỹ lưỡng, luôn chú ý lắng nghe tiếng còi báo động hay tiếng nổ phát ra từ các vụ đánh chặn từ hệ thống phòng không của Israel. Nếu gặp tình huống nguy hiểm, đoàn khách phải tìm ngay hầm trú ẩn được xây và bố trí ở mỗi góc phố.

Phút giây thư thái của du khách Việt ở Biển Chết.

"Mọi người đều trong tình trạng cảnh giác cao độ. Thậm chí khi đi dạo trên phố, tôi còn bị cảnh sát yêu cầu dừng lại khám xét vì mang balo to quá", anh nhớ lại.

Dù nằm ngay ở điểm nóng chiến sự nhưng với anh Trường, quốc gia nhỏ bé ở vùng đất sa mạc rộng lớn và khô cằn này có rất nhiều điều hấp dẫn khách du lịch.

Chuyến đi "thần tốc" nhưng đoàn khách Việt kịp ghé thăm Biển Chết - hồ nước siêu mặn với độ mặn khoảng 34% khiến bất cứ ai cũng có thể nổi trên mặt nước dù không biết bơi. Ngoài ra, mọi người được đến biển hồ Galilee, nơi từng xuất hiện trong truyền thuyết mà Chúa Jesus được cho là từng đi bộ trên đó; khám phá Jericho - thành phố cổ nằm ở phía bắc Biển Chết trên đường nứt lớp vỏ trái đất; chiêm ngưỡng thành cổ Jerusalem 5.000 năm tuổi; đặt tay lên bức tường Than Khóc - địa danh linh thiêng nhất của người Do Thái; đến "thành phố không ngủ" Tel Vaviv và sa mạc đá Negev.

Bức tường Than Khóc là một trong những điểm đến rất hút khách du lịch ở Israel.

Trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm, anh Trường gợi ý du khách nên chuẩn bị khoản chi phí khoảng 18 triệu đồng (chưa bao gồm vé máy bay và phí visa).

Cụ thể, khi tìm chỗ ở, du khách có rất nhiều lựa chọn như nhà nghỉ hoặc khách sạn, trung bình khoảng 1,5 triệu đồng/đêm.

Chi phí đi lại, ở Israel có rất ít phương tiện công cộng như xe bus hay xe điện. Giá xe bus khoảng 35.000 đồng/chuyến nhưng phải chờ khá lâu.

Đặc sản quả chà là có thể mua về làm quà.

Phí tham quan sẽ tùy từng điểm đến, nhưng vé vào cổng địa danh nổi tiếng thường "ngốn" khoảng 500 USD (12 triệu đồng) bao gồm tiền cho hướng dẫn viên. Với số tiền này, du khách sẽ được đi từ 10 đến 12 danh thắng.

Anh Trường cho rằng, ẩm thực Israel là điều rất đáng trải nghiệm. Món ăn đường phố sẽ có mức giá phải chăng hơn. Vị khách Việt tốn khoảng 1 triệu đồng cho 3 bữa ăn khá no trong một ngày (bữa sáng và trưa 20 USD và tối 20 USD).

Khách đến Israel có rất nhiều lựa chọn để mua quà lưu niệm như đặc sản quả chà là, mỹ phẩm chiết xuất từ Biển Chết, mô hình hang đá Bê Lem, đồ gốm, khăn choàng, thảm dệt thủ công...

"Dù chỉ khám phá Israel trong thời gian ngắn nhưng đây là chuyến đi rất cảm xúc. Mong rằng thế giới sẽ bình an, trả lại cuộc sống bình yên cho con người nơi đây", anh Trường bộc bạch.