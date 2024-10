"Chưa tới 3 triệu đồng là được xuất ngoại, tôi chốt luôn không đắn đo"

Sau chuyến du lịch khám phá Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) kéo dài 3 ngày 2 đêm, chị Lan Phương (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) thừa nhận không nghĩ với mức giá này lại có tour chất lượng như thế.

"Mức giá tôi mua hồi cuối tháng 9 là 3,1 triệu đồng/người. Do không thạo ngôn ngữ nên tôi và chồng quyết định đặt tour để trải nghiệm mùa thu Trung Quốc ra sao. Ngay khi tham khảo lịch trình và giá cả, chúng tôi chốt luôn không đắn đo vì có lẽ với số tiền này tự đi du lịch trong nước cũng không thể rẻ hơn", vị khách 40 tuổi nói.

Châu Hồng Hà nằm ở độ cao trên 1.200m so với mực nước biển nên khí hậu trong lành, ít ảnh hưởng bão gió (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với tour tuyến này, khách Việt sẽ xuất phát từ cửa khẩu Lào Cai đi Bình Biên, Kiến Thủy và Mông Tự thuộc tỉnh Vân Nam. Đoàn khách di chuyển bằng ô tô đi trên cao tốc, có thể sử dụng sổ thông hành chứ không bắt buộc phải có hộ chiếu. Thậm chí, nếu mua tour tại cửa khẩu chỉ có giá 2,8 triệu đồng/khách (bao gồm trọn gói các chi phí ăn nghỉ di chuyển, trừ tiền boa cho hướng dẫn viên).

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, tour Châu Hồng Hà hiện là một trong những tour tuyến Trung Quốc bán chạy trên thị trường và đặc biệt thu hút khách Việt nhờ đáp ứng 3 yếu tố - thời gian phù hợp, giá thành rẻ, dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý.

Được biết, từ thời điểm tháng 4/2023 sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, chính quyền tỉnh Vân Nam nhanh chóng vào cuộc, thay đổi chính sách nhằm kích cầu du lịch, tích cực quảng bá một con đường 6 điểm đến "Côn Minh - Mông Tự - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh".

Bữa ăn phục vụ đoàn khách Việt khi đi tour Trung Quốc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cụ thể, khách Việt tới đây không cần dùng hộ chiếu, sử dụng sổ thông hành có thể xuất nhập cảnh với thời gian lưu trú lâu nhất (tối đa 7 ngày 6 đêm). Đây cũng là khu vực mà khách Việt được vào sâu nhất trong lãnh thổ Trung Quốc (hơn 300km) chỉ với sổ thông hành.

Ông Lưu Hoàng Điệp, Giám đốc công ty du lịch S9 có trụ sở tại Hải Phòng, cho biết, từ đầu năm tới thời điểm trước siêu bão Yagi, ước tính khoảng 120.000 lượt khách Việt đã đặt mua tour này.

"Điểm đến này thu hút nhờ cởi mở về thủ tục, đi lại nhanh gọn. Phía Trung Quốc, du khách di chuyển bằng ô tô chạy trên cao tốc với quãng đường không quá dài và lịch trình điểm đến không dày đặc nên có thời gian nghỉ ngơi", ông Điệp nói.

Khi được phóng viên đề cập tới tình trạng khách mua tour giá rẻ thường có xu hướng bị ép mua sắm và thái độ hướng dẫn viên sẽ thay đổi nếu khách không chịu mua hàng, đại diện một đơn vị lữ hành khác cũng đang chào bán tour này khẳng định "trong lịch trình có những điểm đến mua hàng".

"Tuy nhiên khách được mua sắm tự do với tâm lý thoải mái không bị ép buộc. Đây không phải là tour 0 đồng nên chắc chắn sẽ không có chuyện khách bị ép mua hàng", vị đại diện nói.

Tour Trung Quốc tiếp tục thắng thế trên đường đua

Bên cạnh đó, những tour tuyến điểm truyền thống khác tại Trung Quốc vẫn tiếp tục được khách Việt đón nhận trong thời điểm cuối năm.

Bà Vũ Bích Huệ, Trưởng phòng truyền thông Flamingo Redtours cho biết, các đoàn khởi hành tháng 10 đi Trung Quốc đã kín chỗ 100%. Hiện đơn vị này đang nhận khách cho các đoàn khởi hành từ tháng 11 trở đi.

Theo bà Huệ, nếu so sánh với các điểm đến nước ngoài truyền thống được khách Việt yêu thích như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, thì Trung Quốc có phần ưu thế nhỉnh hơn một chút, phù hợp với cả khách lẻ và khách đoàn.

Trung Quốc đang trở thành điểm đến được khách Việt yêu thích khi chọn tour nước ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Trung Quốc có nhiều điểm mạnh khiến tour của họ hút khách Việt Nam như cảnh quan hùng vĩ với bề dày văn hóa lịch sử, dòng sản phẩm đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và thủ tục đơn giản, đường bay thuận tiện", vị đại diện Flamingo Redtours nhận định.

Những cung đường vàng được khách Việt lựa chọn như tour Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn (5 ngày) giá trọn gói từ 15,9 triệu đồng; tour Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu (7 ngày) giá trọn gói từ 23,9 triệu đồng; tour Thành Đô - Cửu Trại Câu (6 ngày) giá trọn gói từ 16,6 triệu đồng; tour Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (6 ngày) giá trọn gói 10,5 triệu đồng; tour Lệ Giang - Shangrila (6 ngày) giá từ 18,9 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp hơn như tour Tây An - Bắc Kinh đi 6 ngày giá từ 23,9 triệu đồng; tour Tây An - Đôn Hoàng đi 8 ngày giá từ 35,9 triệu đồng; tour Tây Tạng đi 9 ngày giá từ 47,9 triệu đồng và tour Tân Cương đi 11 ngày giá từ 69,9 triệu đồng, do HanVina Travel khai thác, vẫn có khách nhưng dòng sản phẩm này khá kén khách.

"Hiện lượng khách đặt các tour này tính tới thời điểm cuối năm đã kín khoảng 70%. So với thời điểm khác trong năm, khách Việt thích đi Tân Cương, Tây Tạng mùa này vì muốn trải nghiệm mùa thu và ngắm tuyết", ông Nguyễn Tiến Đức, CEO HanVina Travel, chia sẻ.

Nhóm khách Việt chụp ảnh tại Shangri-La (Ảnh: Quỳnh Cool).

Tương tự, bà Mai Dung, đại diện Danh Nam Travel cho biết, mức giá tour Trung Quốc năm nay không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái nên vẫn nhận được sự quan tâm của khách Việt.

Tuy số lượng khách đi trong tháng 9 bị sụt giảm do ảnh hưởng từ siêu bão, nhưng đơn vị này vẫn đang có các đoàn khách Việt khởi hành đều trong tháng 10.