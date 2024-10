Sạt lở ở Hà Giang, khách đi không được ở không xong: Chính quyền cảnh báo

Những ngày qua, Hà Giang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ kéo dài. Đặc biệt trận mưa lũ tại huyện Bắc Quang tính tới ngày 1/10 khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, vẫn còn người mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang vào chiều 29/9 (Ảnh: Công An Hà Giang).

Chị Allyssia, nữ du khách đến từ Quebec, Canada, là một trong những nhóm du khách trẻ đang chinh phục "Ha Giang Loop" (tạm dịch: Vòng lặp Hà Giang) thì gặp mưa lũ.

Rất may, vị khách đặt tour trọn gói có hướng dẫn viên địa phương đồng hành nên được hỗ trợ và hướng dẫn tới nơi tránh trú an toàn. Chuyến đi chưa thể hoàn thành khiến Allyssia tiếc nuối, tuy nhiên cô phải đặt vấn đề an toàn tính mạng lên hàng đầu.

"Mưa lớn khiến nhiều điểm đến nằm trên vòng lặp Hà Giang bị ngập lụt, xảy ra tình trạng sạt lở đất. Nên thận trọng khi bạn tới đây thời điểm này", vị khách Canada chia sẻ lời cảnh báo.

Trong khi đó, ngay khi cập nhật thông tin thời tiết và lắng nghe các cảnh báo, chị Bình Phương (20 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn quyết định hủy tour đi Hà Giang vào cuối tuần này.

"Đầu tháng 10 hàng năm, Hà Giang bước vào mùa lúa chín nên chúng tôi dự kiến tới Hoàng Su Phì, sau đó tới sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Lịch trình là vậy nhưng khi biết những nơi này đều đang ngập lụt, sạt lở nặng nên buộc phải hủy chuyến", chị Phương nói.

Đất đá tràn xuống đèo Mã Pì Lèng ở Hà Giang (Nguồn video: Cường Phúc)

Trước đó, đoạn video thu hút hơn 1 triệu lượt xem của anh Cường Phúc, một người dân địa phương ghi hình hôm 30/9 tại khu vực đèo Mã Pì Lèng cho thấy khu vực này gần như rất khó di chuyển vì nước xối từ trên cao xuống gây sạt lở.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất tại Hà Giang với nhiều diễn biến phức tạp có thể gây nguy hiểm tới du khách tới đây thời điểm này, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Triệu Thị Tình, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Giang cho biết, ngành đã có những khuyến nghị, văn bản chỉ đạo cho Hiệp hội Du lịch, các cơ sở lưu trú, nhằm đảm bảo an toàn cho khách.

Được biết, hiện tất cả các điểm đến ở Hà Giang đều mở cửa, không cấm các hoạt động du lịch. Tuy nhiên có một số điểm nguy cơ sạt lở cao, ngành đều có những khuyến nghị. Khu vực xuống đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, hẻm Tu Sản hay đường vào Hoàng Su Phì đều đang ách tắc cục bộ.

Từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, Hà Giang vào mùa lúa chín, thu hút rất đông khách du lịch, tuy nhiên thời điểm này khách nên thận trọng khi lựa chọn lịch trình (Ảnh minh họa: Toàn Vũ).

Tại khu vực đèo Mã Pì Lèng (vị trí Km156, Quốc lộ 4C), mưa lớn ngày 1/10 khiến đất đá sạt lở xuống đường. Nước từ trên núi tràn xuống gây ngập úng, ách tắc giao thông. Hiện tuyến đường từ gần chân đèo đi cửa khẩu Săm Pun (huyện Mèo Vạc) vẫn bị chia cắt.

Chính vì vậy, Sở Du lịch tỉnh Hà Giang đã có những lưu ý đối với các cơ sở lưu trú, nhà hàng khách sạn không đóng cửa mà vẫn mở cửa đón khách. Đặc biệt, với khách du lịch nước ngoài hay khách nội địa đang tới đây nhưng không may bị mắc kẹt, ngành đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch để hỗ trợ giảm giá. Thậm chí có những cơ sở sẵn lòng mở cửa miễn phí đón khách bị mắc kẹt.

Cũng theo bà Tình, vị trí Km49 Quốc lộ 2 hiện chưa thông và có nhiều điểm nguy cơ sạt lở cao, nên chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo khách du lịch nên chọn những điểm đến an toàn hơn như cao nguyên đá Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú, các làng văn hóa du lịch cộng đồng. Những điểm này về cơ bản vẫn hoạt động và an toàn.

"Sau đợt mưa lũ này, hy vọng các điểm đến ở Hà Giang sẽ ổn định trở lại. Khi du khách có kế hoạch tới đây nên kết hợp chú ý kiểm tra thông tin từ Đài khí tượng thủy văn TW và địa phương. Về cơ bản, Hà Giang luôn mong muốn du khách có chuyến đi đảm bảo an toàn, vui vẻ", bà Tình nói.