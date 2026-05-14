Khách Tây xếp hàng chật kín vỉa hè ở Hà Nội, mua món bánh giá 25.000 đồng

Khách Tây xếp hàng kín vỉa hè chờ thưởng thức bánh nướng gây sốt ở Hà Nội (Video: Lê Na - Nhật Hà).

Mua bánh vì thấy quá đông người xếp hàng

17h chiều, giữa tiếng xe cộ và dòng người tấp nập trên phố Hàng Gai (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), một mùi bơ thơm ngậy liên tục tỏa ra từ lò nướng bánh mì của một tiệm bánh nhỏ khiến không ít du khách quốc tế ngoái nhìn.

Tò mò khi nhìn thấy đám đông đứng chờ kéo dài dọc vỉa hè, chị Hadar (SN 2000, du khách Israel) quyết định nhập vào dòng người để đợi mua bánh.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi, nhưng vì thấy có nhiều người xếp hàng nên tôi lại hiếu kỳ muốn thử. Tôi nghĩ nếu ai cũng kiên nhẫn đợi như vậy thì món này chắc phải đặc biệt lắm”, chị chia sẻ.

Sau khi thưởng thức chiếc bánh vừa ra lò, chị Hadar cho biết đã hiểu vì sao tiệm bánh này luôn đông khách. Theo nữ du khách, ngoài hương vị, điều gây ấn tượng còn là không khí nhộn nhịp khi mọi người vừa ăn bánh vừa trò chuyện ngay trên vỉa hè phố cổ.

“Tôi thích cảm giác vừa dạo phố vừa cầm chiếc bánh nóng như thế này. Nó khiến trải nghiệm ở Hà Nội trở nên thú vị hơn”, chị nói thêm.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng, đứng kín khu vực vỉa hè để chờ mua bánh (Ảnh: Lê Na).

Ít ai biết rằng, món bánh đang tạo nên cơn sốt trên phố Hàng Gai thực chất có nguồn gốc từ Malaysia, được biết đến rộng rãi với tên gọi PappaRoti.

Với lớp vỏ phủ cà phê thơm giòn cùng phần ruột mềm xốp, món bánh nhanh chóng trở thành hiện tượng ẩm thực toàn cầu và du nhập vào Việt Nam từ những năm 2010.

Không chỉ riêng Hadar, nhiều du khách quốc tế sau khi thử bánh cũng bày tỏ sự thích thú với hương vị đặc trưng của món ăn này.

Vừa quay lại Hà Nội sau chuyến đi chơi tại Sa Pa, chị Emma (SN 2004, du khách Đức) cho biết chị tìm đến quán nhờ lời giới thiệu từ những người bạn quen biết khi du lịch.

“Tôi chưa từng thử loại bánh nào có hương vị như thế này trước đây. Khi vừa cắn thử, tôi cảm nhận được lớp vỏ thơm lừng, còn bên trong thì mềm và nóng. Mùi thơm khá rõ và vị ngọt cũng vừa phải nên rất dễ ăn”, chị mô tả.

Nữ du khách còn cho biết gần như ngày nào cũng ghé mua bánh trong thời gian lưu trú tại Hà Nội. Dù đây là ngày cuối cùng ở Việt Nam, chị Emma vẫn chọn quay lại để tận hưởng hương vị mềm, xốp đặc trưng lần cuối trước khi về nước.

Bánh ra lò liên tục vẫn không kịp bán

Tiệm bánh với thâm niên hơn một thập kỷ này gần như chưa lúc nào vắng khách. Vào khung giờ cuối buổi chiều, khu vực trước quầy bánh luôn chật kín người đứng chờ. Những mẻ bánh mới liên tục được đưa ra khỏi lò, nhưng chỉ sau ít phút, khay bánh lại nhanh chóng hết sạch vì lượng mua quá lớn.

Vốn không quá xa lạ với loại bánh này vì ở quê nhà cũng có những cửa hàng tương tự, chị Sri (SN 1997, du khách Singapore) cho biết bản thân vẫn muốn trải nghiệm cảm giác đứng chờ giữa lòng phố cổ để tận hưởng trọn vẹn phong vị đường phố đặc trưng của thủ đô.

Khách Tây bày tỏ thích thú khi trải nghiệm hương vị bánh PappaRoti giữa lòng phố cổ (Ảnh: Nhật Hà).

“Tôi từng ăn loại bánh này rồi nhưng vẫn muốn xem hương vị ở đây có gì khác biệt không. Điều hấp dẫn tôi chính là việc thực khách có thể quan sát mọi công đoạn làm bánh qua lớp kính của gian bếp mở. Cảm giác được nhận chiếc bánh tươi mới, nóng hổi ngay tại chỗ rất thú vị”, chị Sri hào hứng nhận xét.

Dù cho rằng bánh tại Singapore có phần đậm vị hơn, nữ du khách vẫn khẳng định sẽ giới thiệu địa chỉ này cho bạn bè khi ghé thăm Hà Nội. Theo chị, sức hút của chiếc bánh không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cảm giác được nhận tận tay khi bánh vừa nướng xong, lớp vỏ vẫn còn nóng và mùi bơ thơm lan rõ trên tay.

Tiệm mang đến thực đơn đa dạng với 4 vị bánh đồng giá 25.000 đồng, mức chi phí được đánh giá là khá hợp lý cho một món ăn nhẹ.

Nhưng do lượng khách quá đông nên nhiều vị thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy hàng”, phần lớn thực khách sẽ chọn hai vị truyền thống là bơ mặn và chocolate, cũng là những vị được gọi nhiều nhất tại quán.

Tò mò trước cảnh tượng khách đứng kín cả vỉa hè, phóng viên cũng trực tiếp xếp hàng để trải nghiệm. Mặc dù dòng người liên tục nối dài trước quầy bánh, tốc độ phục vụ lại khá nhanh nhờ nhân viên liên tục đưa các mẻ mới ra lò. Chỉ sau khoảng 7 phút chờ đợi, phần bánh đã được trao tận tay.

Mỗi bánh có giá 25.000 đồng (Ảnh: KingRoti).

Lớp vỏ bên ngoài vẫn còn nóng hổi và tỏa rõ mùi bơ quyện cùng hương cà phê đặc trưng. Phần vỏ mỏng, hơi giòn nhẹ nhưng bên trong vẫn giữ được độ mềm và xốp. Vị ngọt của bánh ở mức vừa phải, không quá gắt nên khá dễ ăn, kể cả với những thực khách không quen dùng đồ ngọt.

Tuy nhiên, nếu chỉ thưởng thức đơn thuần, thực khách có thể cảm thấy hơi ngấy. Trải nghiệm sẽ trọn vẹn hơn nếu có đồ uống thanh mát đi kèm để cân bằng lại vị giác. Ngoài ra, việc thiếu không gian ngồi cũng là một hạn chế nhỏ cho những ai muốn nhâm nhi bánh một cách thong thả.

Địa chỉ: 34 Hàng Gai, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội Giờ mở cửa: 7h-23h Giá tham khảo: 25.000 đồng/bánh

Nội dung: Lê Na - Nhật Hà