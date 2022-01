Khách Tây lạ lẫm với những phong tục và kiêng kị của tết Nguyên Đán

Ngày đầu tiên vị chuyên gia này tới Trung Quốc đúng dịp tết Nguyên Đán nên được trải nghiệm nhiều phong tục và những điều kiêng kị của người dân địa phương với hi vọng đón năm mới nhiều may mắn, an lành. Đó cũng là những điều khiến anh thấy ngạc nhiên.

Người Hoa trên toàn thế giới múa sư tử để đón năm mới (Ảnh: News).

"Khi máy bay của chúng tôi hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở Bắc Kinh cũng là lúc pháo hoa vào thời khắc giao thừa bung lên như cơn mưa ánh sáng trút xuống thành phố. Các hành khách phấn khích hơn khi nhìn qua cửa sổ máy bay", vị chuyên gia mô tả.

Và dưới đây là những trải nghiệm được anh ghi chép lại.

Phong tục và truyền thống

Những phong tục và kiêng kị khi đón tết Nguyên Đán của người Hoa

Cho dù không mê tín chăng nữa, bạn vẫn nên tìm hiểu và thích nghi với nền văn hóa khi ghé thăm một quốc gia hay vùng đất nào đó. Tết Nguyên Đán là một trong những dịp lễ tết quan trọng nhất của người Trung Quốc nên có rất nhiều phong tục và điều cấm kị cần nhớ.

Một trong những truyền thống đó là, người dân không dọn dẹp nhà cửa, lau chùi trong những ngày đầu năm. Việc thu dọn sẽ được thực hiện vào những ngày giáp tết. Vào những ngày năm mới, người dân không quét dọn vì cho rằng tài lộc, may mắn của cả năm cũng bị "quét sạch".

Mở toang cửa vào thời khắc giao thừa

Vào thời khắc giao thừa khi năm mới tới, người dân sẽ mở toang các cánh cửa trong nhà. Họ tin rằng, cách này sẽ giúp năm cũ trôi đi và năm mới an nhiên bước vào nhà.

Không kể những điều xui xẻo, kiêng kị nói chuyện ma quỷ chết chóc

Vào ngày đầu năm, người Trung Quốc kiêng kị không nhắc tới chuyện ma quỷ, chết chóc và những điều xui xẻo vì tránh bị "dông" cả năm.

Mỳ trường thọ - món ăn may mắn không thể thiếu trên bàn tiệc đầu xuân của người Hoa (Ảnh: Travel).

Vị chuyên gia này còn chia sẻ thêm, anh được người dân địa phương khuyên không nên đi giày mới trong ngày đầu xuân. Bởi từ "giày" (xie) đồng âm với từ "ác quỷ" trong tiếng Trung - gợi nên điều kém may mắn.

Người dân cũng tránh dùng cả dao kéo trong dịp này bởi họ cho rằng kéo sẽ cắt đứt vận may mắn của mình. Đêm giao thừa, người dân tránh khóc lóc, vay mượn tiền nong...

Những phong tục mang lại vận may trong năm mới

Vào dịp này, người dân sẽ trưng những cây cam, quýt, quất trong nhà bởi tin rằng chúng sẽ mang tới giàu sang, phú quý. Người Trung Hoa đặc biệt ưa chuộng trưng bày những món đồ màu đỏ với hi vọng nhiều vận khí, tiền tài.

Tặng tiền lì xì đầu năm để mừng tuổi mới, trao may mắn (Ảnh: China).

Ngoài ra, một phong tục từ lâu đời không thể thiếu đó là lì xì đầu năm. Đó là những phong bì màu đỏ, bên trong chứa món tiền thường để số mang ý nghĩa thịnh vượng, thường là 6 (lộc), 8 (phát)... Tặng nhau tiền lì xì đầu năm cũng là cách mừng tuổi, trao nhau sự may mắn.