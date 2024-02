Khách Tây đến Hội An tranh tài trên sông trong ngày hội làng mộc Kim Bồng

Chương trình giỗ tổ làng nghề có 2 phần lễ và hội, được tổ chức theo đúng phong tục truyền thống lễ hội của người Kim Bồng xưa. Sự kiện tái hiện lại không gian làng nghề với hoạt động trình diễn nghề mộc, dệt chiếu, đan thúng, đóng sửa tàu thuyền, điêu khắc gốc tre cùng các trò chơi dân gian...

Trong đó, phần thi đua ghe ngang thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa, đặc biệt có những vị khách phương Tây lần đầu được trải nghiệm. Số lượng ghe được bố trí tùy theo số lượng người đăng ký tham gia, mỗi ghe 3-4 người.

Thợ làng Kim Bồng trình diễn phát mộc đầu năm (Ảnh: Ngô Linh).

Lễ hội giỗ tổ nghề mộc Kim Bồng, Hội An 2024 (Video: Ngô Linh).

Bà Jade (du khách Mỹ) hào hứng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm chèo thuyền trên sông, rất hồi hộp. Sự cổ vũ của mọi người giúp tôi có thêm tự tin, dù không thắng nhưng là kỷ niệm đáng nhớ. Tôi rất thích các lễ hội ở Việt Nam, thật náo nhiệt, độc đáo, người dân thân thiện, dễ mến".

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch thành phố Hội An - cho hay, điểm du lịch này sẽ tiếp tục được quan tâm, đầu tư trong quá trình mở rộng không gian phát triển du lịch tại Hội An. Mới nhất, thành phố Hội An đã thông qua nghị quyết chuyên đề về đề án "Xây dựng làng quê - làng nghề sinh thái xã Cẩm Kim giai đoạn 2017-2025".

Làng mộc Kim Bồng có lịch sử gần 600 năm, nổi tiếng với việc xây dựng các công trình kiến trúc tại Hội An và kinh thành Huế (Ảnh: Ngô Linh).

Mục tiêu đến năm 2025, Hội An xác lập mô hình làng sinh thái, văn hóa, du lịch Cẩm Kim phát triển bền vững theo định hướng "Làng quê - làng nghề sinh thái", trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Hội An.

Làng mộc Kim Bồng (Hội An) được hình thành từ thế kỷ XV do những cư dân đồng bằng Bắc Bộ và vùng Thanh Nghệ Tĩnh mang vào trong quá trình khai khẩn vùng đất mới.

Du khách thích thú trải nghiệm nghề đan lát truyền thống (Ảnh: Ngô Linh).

Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, nghề bắt đầu phát triển nhờ sự phồn thịnh của thương cảng Hội An. Đến thế kỷ XVIII, nghề phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng với 3 nhóm nghề gồm mộc xây dựng các công trình kiến trúc đô thị, mộc dân dụng và nghề đóng sửa tàu thuyền.

Khách Tây hào hứng đua ghe ngang trên sông trong ngày giỗ tổ làng mộc Kim Bồng (Ảnh: Ngô Linh).

Làng mộc Kim Bồng, thành phố Hội An nổi tiếng vì hầu hết công trình kiến trúc bằng gỗ của Hội An xưa đều do bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nơi đây xây dựng. Nhiều thợ mộc Kim Bồng được các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, sau này là triều đình nhà Nguyễn mời ra Kinh đô xây dựng các công trình tại kinh thành Huế.

Tháng 6/2016, nghề mộc Kim Bồng được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.