Chiều 17/2 (mùng 8 Tết), các tuyến đường trong khu phố cổ Hội An đông nghịt khách tham quan. Càng về chiều tối, lượng khách đổ về càng đông.

Các tuyến đường ở phố cổ Hội An đông cứng du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Ngoài khách quốc tế, khách nội địa vẫn chiếm số lượng lớn. Mặc dù nhiều cơ quan, trường học, doanh nghiệp bắt đầu đi làm lại từ mùng 6 Tết, nhưng vẫn còn nhiều nơi kết thúc kỳ nghỉ lễ khá muộn.

Chị Nguyễn Anh Thơ (du khách đến từ TPHCM) cho biết, công ty của chị bắt đầu đi làm lại từ sau 15 tháng Giêng, nên thời gian nghỉ lễ Tết của chị vẫn còn kéo dài. Từ sau mùng 6 Tết, chị cùng đồng nghiệp của mình lên kế hoạch du lịch nhiều điểm nổi tiếng tại miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Hội An…

"Thời tiết mùa này nắng đẹp, không quá nóng, rất thích hợp để vui chơi, du xuân. Đây là lần thứ 2 tôi đến Hội An, vẫn tuyệt vời như lần đầu", chị Thơ chia sẻ.

Hết lễ, phố cổ Hội An vẫn chật kín khách du xuân

Các dịch vụ bán đồ lưu niệm, đạp xe xích lô, ghe bơi sông Hoài… được dịp ăn nên làm ra.

Ông Lê Viết Hoàng (người dân Hội An) cho hay, trong các ngày nghỉ lễ Tết, lượng khách đổ về rất đông, cửa hàng bán đồ lưu niệm của ông cũng mua may bán đắt, lượng hàng bán ra tăng gấp 2-3 lần ngày thường.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, lượng khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023, nhất là lượng khách quốc tế tăng mạnh. Đặc biệt trong năm nay, lượng khách Việt kiều về quê ăn Tết và đến Hội An lưu trú rất đông.

Du khách diện áo dài truyền thống check-in phố cổ (Ảnh: Ngô Linh).

Theo số liệu thống kê từ ngày 8/2 đến 14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch), tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 305.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 97.000 lượt, tăng 42% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt 208.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ.

Cụ thể, khách tham quan đạt 260.000 lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế đạt 60.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 200.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023.

Khách lưu trú du lịch đạt 45.000 lượt, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế đạt 37.000 lượt, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa đạt 8.000 lượt, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất sử dụng phòng ước đạt 60-65%.