Khách Đài Loan chi 30 triệu đồng đi Hạ Long sau bão: "Tôi không muốn bỏ lỡ"

Có mặt trên chuyến bay mang số hiệu VN587 đi từ thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) tới Hà Nội (Việt Nam), bà Mã Văn Nhã, du khách người Đài Loan mang tâm trạng rất háo hức.

Sân bay Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc (Ảnh: Ngọc Diệp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nhã cho biết đây là chuyến đi lần đầu tới Việt Nam sau 2 lần đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Dịp trung thu năm ngoái, vị khách người Đài Loan dự kiến sẽ tới Đà Nẵng nhưng vì việc riêng gia đình nên không đi được. Tới lễ Thanh minh năm nay, chuyến đi cũng bị tạm hoãn.

"Sợ bị bỏ lỡ lần nữa nên tôi sớm đặt tour từ tháng 6 để kịp cho chuyến đi vào ngày 13/9. Nhiều đồng nghiệp ở công ty từng tới đây du lịch, kể lại những trải nghiệm của họ khiến tôi rất háo hức.

Đất nước các bạn sở hữu nhiều cảnh quan đẹp, có nền ẩm thực phong phú và có những nét khá tương đồng với Đài Loan, nên đây là chuyến đi khiến tôi rất kỳ vọng", vị khách 54 tuổi nói.

Do không thông thạo ngôn ngữ, bà Nhã đặt tour đi cùng đoàn với số lượng 19 người. Trước chuyến đi, bà tìm hiểu thông tin và được biết nhiều tỉnh thành phía bắc của Việt Nam vừa trải qua siêu bão Yagi lịch sử. Trong đó, Hạ Long (Quảng Ninh) là một trong số những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến của đoàn khách Đài Loan lần này (Ảnh minh họa: Khôi Vũ).

"Nhìn hình ảnh trên báo chí, tôi thấy Hạ Long còn ngổn ngang sau bão. Nhưng đơn vị tổ chức tour cho biết họ vẫn đảm bảo an toàn và lịch trình đúng dự kiến cho khách nên mọi người đều quyết tâm lên đường", vị khách Đài Loan chia sẻ.

Gói tour của bà Nhã có giá 36.900 đài tệ (gần 30 triệu đồng). Tour kéo dài 5 ngày từ 13/9 đến 17/9 với hành trình tham quan hàng loạt điểm đến nổi tiếng ở khu vực phía bắc, từ Hà Nội, Hạ Long cho tới Ninh Bình.

Vốn là người mê du lịch, bà Nhã từng 2 lần tới Nhật Bản, 3 lần đến Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia. Với giá tour 30 triệu đồng, vị khách cho rằng chi phí có phần cao hơn so với một vài nước trong khu vực nhưng do đây là tour No Shopping (tour không mua sắm) nên vẫn chấp nhận được.

Vị khách vui vẻ đưa lịch trình chuyến đi cho phóng viên tham khảo. Trong ngày đầu tiên, sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cả đoàn tiếp tục lên xe để tới Hạ Long. Tại đây, họ sẽ có 2 ngày một đêm trải nghiệm trên du thuyền hạng sang.

Trong lịch trình, đoàn khách sẽ tới thăm đảo Titop, hang Sửng Sốt, động Thiên Cung, nghỉ đêm và dùng bữa trên du thuyền. Nếu theo dự kiến ban đầu, các vị khách Đài Loan còn được trải nghiệm ngồi trong cabin của vòng quay mặt trời (Sun Wheel) để ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Tuy nhiên đây là một trong những công trình bị thiệt hại nặng do siêu bão Yagi nên điểm đến này phải tạm bỏ.

Sau 2 ngày ở Hạ Long, cả đoàn di chuyển về Hà Nội và đến thăm loạt điểm nổi tiếng như tham quan phố cổ, tới Văn Miếu Quốc Tử Giám, bảo tàng dân tộc học, tới quảng trường Ba Đình và thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi kết thúc hành trình, nhóm khách còn khám phá khu du lịch Tràng An nằm trong quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.

Cũng trong đoàn tour của bà Nhã, anh Trần Bách Điền, 40 tuổi, cùng người thân tới Việt Nam du lịch lần này. Đoàn gồm 19 người thì đại gia đình của anh có 14 người. Để sắp xếp được chuyến đi cùng nhau, họ quyết định mua tour qua đơn vị lữ hành ở Đài Loan.

"Chúng tôi biết Quảng Ninh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do siêu bão nhưng vẫn muốn tới thăm Hạ Long. Có thể chuyến đi lần này, mọi dịch vụ sẽ không thể trơn tru như thời điểm trước bão, nhưng tôi tin rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn để phục hồi ngành du lịch", anh Điền nói.

Về phần mình, bà Nhã tiết lộ sau chuyến đi tới Hạ Long lần này, bà dự tính đặt thêm tour tới Đà Nẵng vào đầu năm sau vì biết "thành phố biển này có giá cả dịch vụ hợp lý, ăn hải sản thoải mái mà không lo bị chặt chém".