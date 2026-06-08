Khách Campuchia thích đến Việt Nam du lịch, liên tục lập kỷ lục về số lượng

Campuchia vươn lên top 5 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam

Theo số liệu do Cục Thống kê, 5 tháng đầu năm Việt Nam đón khoảng 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là mức cao nhất từng được ghi nhận trong 5 tháng đầu năm, đồng thời giúp ngành du lịch hoàn thành khoảng 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Trong đó, 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Úc.

Riêng Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Khách Campuchia tới Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026 tăng mạnh (Ảnh minh hoạ: iStock).

Đáng chú ý, Campuchia đã vươn lên vị trí thứ 5 trong danh sách các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường khách khu vực trong bối cảnh nhu cầu du lịch, thăm thân, mua sắm và giao lưu thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng.

Trong những năm gần đây, lượng khách Campuchia đến Việt Nam luôn tăng ấn tượng và vươn lên nhóm các thị trường nguồn khách lớn nhất.

Năm 2023, Việt Nam đón 402.062 lượt khách từ Campuchia, tăng hơn 200% so với giai đoạn trước đó, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của dòng khách giữa hai nước sau thời gian gián đoạn bởi dịch bệnh.

Đến năm 2024, lượng khách Campuchia đến Việt Nam tiếp tục tăng lên 474.580 lượt, tăng 118%.

Sang năm 2025, con số này đạt 687.132 lượt tăng 144,8% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu này cho thấy, Campuchia đang nổi lên như một thị trường nguồn ngày càng quan trọng đối với du lịch Việt Nam.

Lượt khách Campuchia tới Việt Nam trong 3 năm (2023-2025) (Biểu đồ: Nam Việt).

Khách Campuchia đến Việt Nam mua sắm, khám chữa bệnh

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du lịch Việt, nhận định Campuchia là một trong những thị trường khách quốc tế gần gũi và ổn định đối với các doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM.

Theo ông Vũ, du khách Campuchia đến Việt Nam không chỉ với mục đích tham quan, nghỉ dưỡng mà còn kết hợp nhiều nhu cầu khác như mua sắm, thăm thân, khám chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe.

"Khách Campuchia có nhu cầu khá đa dạng, từ du lịch biển, khám phá đô thị đến mua sắm và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là nhóm khách có tần suất quay lại cao và thường đi nhiều lần trong năm", ông Vũ cho biết.

Sau khi hoàn thành các dịch vụ y tế tại TPHCM, nhiều du khách thường lưu trú thêm 2-3 ngày để nghỉ ngơi và trải nghiệm du lịch.

Theo ghi nhận từ doanh nghiệp, phần lớn khách Campuchia lựa chọn di chuyển bằng đường bộ qua các cửa khẩu như Mộc Bài, Tịnh Biên nhờ chi phí hợp lý và thủ tục thuận tiện. Bên cạnh đó, một bộ phận khách có mức chi tiêu cao hơn lựa chọn đường hàng không để đến TPHCM, Hà Nội hoặc Đà Nẵng.

Du khách chờ đợi bên trong Sân bay quốc tế Techo (Ảnh minh hoạ: Roun Ry/Reuters).

Khách Campuchia tiêu 1-3 triệu đồng/ngày

Du khách Campuchia cũng được đánh giá là khá dễ thích nghi với ẩm thực Việt Nam, đặc biệt yêu thích hải sản và các món ăn đường phố.

Mức chi tiêu trung bình dao động từ 1-3 triệu đồng/ngày đối với các chương trình du lịch thông thường và có thể cao hơn khi kết hợp sử dụng các dịch vụ y tế.

Lý giải về sự gia tăng mạnh của lượng khách Campuchia trong thời gian gần đây, ông Vũ cho rằng nhiều yếu tố đang cùng tác động như chính sách miễn thị thực song phương trong thời gian 30 ngày, chi phí du lịch và y tế cạnh tranh, khoảng cách địa lý gần, môi trường an toàn cùng khả năng kết hợp thuận tiện giữa du lịch, mua sắm và chăm sóc sức khỏe.

"Nếu các doanh nghiệp lữ hành đầu tư bài bản vào các sản phẩm du lịch đường bộ, tour biển, city tour, mua sắm và các gói dịch vụ kết hợp khám chữa bệnh, thị trường Campuchia hoàn toàn có thể trở thành một trong những nguồn khách mang lại doanh thu ổn định và bền vững cho ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới", ông Vũ nhận định.

Phú Quốc là địa điểm được nhiều du khách Campuchia lựa chọn khi tới Việt Nam (Ảnh minh hoạ: Ánh Dương).

Vì sao khách Campuchia đến Việt Nam tăng vọt?

Những năm gần đây, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Campuchia đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Hệ thống kết nối giao thông ngày càng thuận lợi, đặc biệt là các tuyến hàng không và đường bộ, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch hai chiều tăng trưởng mạnh.

Theo tìm hiểu, hiện các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Cambodia Angkor Air đang khai thác nhiều chuyến bay thẳng từ Phnom Penh, Siem Reap đến Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng với thời gian bay chỉ từ khoảng 1 giờ 25 phút đến 2 giờ.

Bên cạnh đó, các tuyến xe khách chất lượng cao kết nối trực tiếp Phnom Penh với TPHCM cũng trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều du khách. Chi phí xe khách di chuyển từ Phnom Penh - TPHCM hai chiều, giá vé chỉ khoảng hơn 500.000-650.000 đồng/người.

Tuyến đường qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) - Bavet (Campuchia) giúp việc di chuyển giữa hai nước trở nên thuận tiện hơn. Khi nhập cảnh, mỗi khách phải làm thủ tục hết từ 15 đến 30 phút.

Việt Nam và Campuchia đang sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục gia tăng lượng khách trao đổi trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của hai nước cũng tạo điều kiện cho du khách dễ dàng lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày hoặc các hành trình liên tuyến.

Trước đó, Khmer Times dẫn lời các doanh nghiệp lữ hành ở Phnom Penh cho biết, Việt Nam luôn là điểm đến nước ngoài được người Campuchia lựa chọn nhiều nhất. Một chuyên gia du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm nhận định, Việt Nam và Thái Lan là hai thị trường du lịch nước ngoài quan trọng nhất của người Campuchia.