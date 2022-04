Huy động gần 900 cán bộ công an bảo vệ lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Ngày 22/4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, để bảo đảm an ninh, trật tự tại lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai trương lễ hội du lịch biển năm 2022, Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường gần 900 cán bộ, chiến sĩ từ các phòng Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an thành phố Sầm Sơn triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Gần 900 cán bộ công an được huy động để đảm bảo an ninh, trật tự tại lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2022 (Ảnh H.Đ).

Theo phương án, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ lập hơn 100 tổ, chốt có nhiệm vụ vừa tuần tra kiểm soát, vừa cắm chốt bảo đảm an ninh, trật tự; phân luồng, phân tuyến hướng dẫn, điều tiết giao thông, giữ gìn trật tự công cộng; phòng chống cháy nổ và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm nay là một trong những sự kiện hết sức quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, thu hút du khách, quảng bá hình ảnh, mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và lễ hội du lịch biển năm 2022 sẽ diễn ra vào 20h tối 23/4, tại sân khấu quảng trường biển Sầm Sơn, với chủ đề "Sầm Sơn bay cao vươn xa" và màn bắn pháo hoa tầm thấp.