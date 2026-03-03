Hơn 50.000 người đăng ký đồng diễn tại Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12

Đồng diễn và diễu hành quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM - nhấn mạnh, trong hơn 11 năm qua, Lễ hội Áo dài TPHCM đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, đồng thời tạo tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, kích cầu du lịch và thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo.

Họp báo diễn ra sáng 3/3 tại TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Theo ông Hòa, điểm nhấn của lễ hội năm nay không chỉ nằm ở quy mô mà ở thông điệp xuyên suốt: “Áo dài không chỉ là trang phục, mà đó là bản sắc. Áo dài không chỉ là ký ức, đó là niềm tự hào và áo dài không chỉ thuộc về quá khứ, đó là hình ảnh của một Việt Nam hiện đại, tự tin và hội nhập”.

Lễ hội Áo dài TPHCM năm nay gắn với nhiều dấu mốc ý nghĩa như kỷ niệm 50 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, lễ hội diễn ra xuyên suốt tháng 3 với nhiều hoạt động tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều di tích, điểm đến trên địa bàn thành phố.

Đồng diễn áo dài trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM - chương trình đồng diễn áo dài năm nay dự kiến quy tụ hơn 3.000 người trực tiếp tại ba điểm chính: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu) và Trung tâm Hành chính Becamex (Bình Dương).

Hoạt động đồng diễn và diễu hành áo dài dự kiến có khoảng 5.000 người tham gia trực tiếp, được xem là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tổ chức vào sáng 8/3 và được truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu. Các khối đồng diễn sẽ trình diễn trên nền nhạc, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu áo dài giữa trung tâm đô thị hiện đại.

Theo ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 50.000 người đăng ký tham gia chương trình đồng diễn áo dài - con số ấn tượng cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện trong cộng đồng.

Lan tỏa từ nghệ thuật đến cộng đồng và quốc tế

Lễ hội năm nay còn có nhiều chương trình thời trang đặc sắc, quy tụ 37 nhà thiết kế ba miền với gần 400 bộ áo dài được trình diễn, trong đó có các tên tuổi như: Việt Hùng, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long, Đinh Văn Thơ…

Các bộ sưu tập sẽ được trình diễn trong đêm khai mạc 6/3, khắc họa hành trình chuyển mình của truyền thống trong dòng chảy hiện đại.

Đồng hành cùng sự kiện là dàn đại sứ hình ảnh đa lĩnh vực như: Nghệ sĩ Bạch Tuyết, diễn viên Kim Xuân, Lan Ngọc, Băng Di, Thúy Ngân, Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh… góp phần lan tỏa hình ảnh áo dài tới đông đảo công chúng.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn có chuỗi hoạt động phong phú: Chung kết cuộc thi Duyên dáng Áo dài TPHCM, Cuộc thi Ảnh đẹp Áo dài online, cuộc thi vẽ - thiết kế áo dài dành cho thiếu nhi, không gian triển lãm - tương tác áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và các ga metro, hoạt động mặc thử áo dài miễn phí cho du khách.

Hơn 400 bộ áo dài sẽ được trình diễn trong Lễ hội Áo dài TPHCM năm nay (Ảnh: Mộc Khải).

Đáng chú ý, chương trình năm nay có sự tham gia của cơ quan ngoại giao, phu nhân lãnh sự và sinh viên quốc tế học tập tại TPHCM, góp phần đưa hình ảnh áo dài Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Song song đó, chương trình "Áo dài yêu thương" tiếp tục vận động trao tặng áo dài cho nữ công nhân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại khu vực ngoại thành, để tà áo dài không chỉ là biểu tượng thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của sẻ chia và nghĩa tình.

Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM khẳng định, với hơn 10 hoạt động chính và hàng loạt sự kiện hưởng ứng xuyên suốt tháng 3, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 tiếp tục được định vị là sản phẩm du lịch - văn hóa đặc trưng của thành phố trong mùa cao điểm, góp phần xây dựng hình ảnh một TPHCM năng động, hội nhập, giàu bản sắc và nghĩa tình.