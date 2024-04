Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam 2024

Chiều 16/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam 2024, với chủ đề "Quảng Nam - Miền xanh Di sản".

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho hay, sự kiện nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và hướng đến phát triển du lịch xanh, hiệu quả, bền vững; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch xanh Quảng Nam.

Tỉnh Quảng Nam họp báo công bố chương trình kích cầu du lịch 2024 (Ảnh: Công Bính).

Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè" diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8, giai đoạn 2 "Mùa vàng xứ Quảng" từ tháng 9 đến hết tháng 11.

Nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng sẽ có trong giai đoạn 1 "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè". Trong đó, đáng chú ý, như gói 3 ngày 2 đêm lưu trú, đón tiễn du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang, tự do tham quan các điểm đến nổi tiếng như phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, rừng di sản pơmu, khu du lịch sinh thái hồ Phú Ninh…

Gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông, hồ, cắm trại; các gói vui chơi, giải trí độc đáo, đặc sắc…

Du khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu, Hội An (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, rất nhiều điểm đến độc đáo sẽ được đưa vào chương trình, du khách sẽ được khám phá những cung đường uốn lượn qua những bản làng bình yên của người dân tộc Cơ tu, Ca Dong hay chinh phục những đỉnh núi hùng vĩ như Đỉnh Quế - Tây Giang...

Mỗi nơi đều mang đến cho du khách những cảm xúc riêng biệt, khó phai. Ngoài ra, chương trình du lịch và trại hè từ 1 đến 14 ngày dành cho trẻ em 7-18 tuổi sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân, giáo dục và trách nhiệm xã hội…

Ngành du lịch Quảng Nam hy vọng chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 "Quảng Nam - Miền xanh di sản" hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho du khách; thông qua đó góp phần quảng bá thương hiệu doanh nghiệp, khai thác hiệu quả các thị trường khách đến Quảng Nam.

Khám phá Mỹ Sơn huyền thoại (Ảnh: Công Bính).

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho rằng, ngoài du lịch biển đảo là đặc trưng của các tỉnh, thành phố vùng duyên hải Nam Trung bộ, Quảng Nam còn sở hữu những sản phẩm du lịch văn hóa nổi bật với 2 di sản văn hóa thế giới là Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khẳng định: "Với lợi thế kết hợp giữa yếu tố thiên nhiên và di sản văn hóa, Quảng Nam luôn là điểm đến được rất nhiều du khách trong nước và quốc tế lựa chọn khám phá".

Ông Hà Văn Siêu cũng đánh giá cao sáng kiến chia 2 giai đoạn kích cầu du lịch theo mùa tương ứng với các gói trải nghiệm phù hợp, hấp dẫn du khách của tỉnh Quảng Nam.

Trong đó Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phát huy vai trò kết nối, cùng hiệp hội du lịch và doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, đơn vị vận chuyển cùng chung tay kích cầu du lịch bằng những gói sản phẩm hấp dẫn.