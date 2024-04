Bình Định chuẩn bị các điều kiện đón khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Đây sẽ là cơ hội để du khách khám phá vẻ đẹp Quy Nhơn, Bình Định, tạo nên những kỷ niệm khó quên cùng người thân trong dịp lễ này.

TP Quy Nhơn được ví như "thiên đường của biển".

Một góc xã ven biển Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.

Công tác chuẩn bị điều kiện đón khách

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là một trong những thời điểm tốt để thu hút khách du lịch trong năm. Để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu du khách trong thời gian tới, Sở Du lịch tỉnh đã hướng dẫn, yêu cầu Hiệp hội du lịch Bình Định, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh và an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách du lịch, giới thiệu các combo, tour du lịch độc đáo, hấp dẫn gắn với chính sách giảm giá, kích cầu trong dịp lễ.

Ông Huỳnh Cao Nhất - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định - cho biết: "Để phục vụ khách du lịch chu đáo, an toàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, Giám đốc Sở Du lịch đã chỉ đạo thanh tra sở, đội kiểm tra liên ngành du lịch phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho du khách, chấp hành quy định pháp luật về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng găm giữ phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, gây sốt giá ảo,… xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Du lịch Bình Định cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tăng cường chỉ đạo các phòng đơn vị chức năng kịp thời xử lý, hỗ trợ khách khi đến tham quan, du lịch ở địa phương, nếu có sự cố xảy ra, kiên quyết xử lý các đối tượng đeo bám, chèo kéo, ăn xin gây phiền hà cho khách du lịch".

Các điểm đến du lịch nổi tiếng tại Quy Nhơn - Bình Định

Được mệnh danh là "thiên đường biển", Bình Định được thiên nhiên ưu đãi nhiều vũng vịnh, bãi tắm đẹp hoang sơ, trải dài hàng chục km như bãi biển Tam Quan, Tân Thanh, Vĩnh Hội, Trung Lương, Hải Giang… và danh lam thắng cảnh nổi tiếng có sức hút lớn như Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, Bán đảo Phương Mai, Ghềnh Ráng,…

Biển Kỳ Co - Nơi cách thiên đường một bước chân: Nằm cách TP Quy Nhơn gần 25 km, thuộc xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Kỳ Co mang vẻ đẹp nguyên sơ quyến rũ với biển xanh, cát trắng, nắng vàng đẹp tựa bức tranh vừa nên thơ vừa hùng vĩ, được mệnh danh là Maldives thu nhỏ của Việt Nam.

Bãi biển Kỳ Co, nằm cách TP Quy Nhơn gần 25 km, thuộc xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Eo Gió - nơi ngắm bình minh đẹp nhất Việt Nam: Eo Gió thuộc khu vực 3, thôn Lý Lương, xã đảo Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Là eo biển xanh, hình vòng cung, được những rặng núi đá cao uốn cong ôm trọn vào lòng, Eo Gió được mệnh danh là nơi có cảnh bình minh đẹp nhất Việt Nam.

Con đường xuyên biển độc đáo ở Hòn Khô: Hòn Khô là một trong 32 hòn đảo nằm gần bờ của tỉnh Bình Định, cách trung tâm TP Quy Nhơn khoảng 16km, sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và "con đường xuyên biển" dài hơn 500m độc đáo. Mỗi khi thủy triều rút, ghềnh đá nhô lên khỏi mặt nước mở ra "con đường xuyên biển" kỳ thú nơi đây.

Những năm gần đây, cứ từ cuối tháng 2 đến tháng 5, bãi đá uốn lượn quanh bờ biển làng chài Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) phủ kín màu rêu xanh mướt, mê hoặc du khách.

Bãi rêu xanh xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn hút du khách khi tới mùa.

Đặc sắc văn hóa Chăm-pa: Bình Định hiện còn lưu giữ những di sản vật thể vô giá, đó là quần thể kiến trúc, tín ngưỡng gồm 8 cụm và 14 tháp Chăm gần như còn nguyên vẹn. Mỗi cụm tháp chăm ở Bình Định có cấu trúc, vẻ đẹp, độc đáo, khác biệt.

Cụm tháp Bánh Ít ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Nổi bật là cụm tháp Bánh Ít (còn gọi là tháp Bạc), cụm tháp Dương Long (tháp Ngà) hay cụm tháp Đôi thu hút đông đảo du khách ghé thăm hằng năm.

Dấu ấn Tây Sơn hào kiệt: Tây Sơn, Bình Định là vùng địa linh nhân kiệt - là quê hương của vị anh hùng áo vải, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Để tìm hiểu dấu ấn Tây Sơn còn lưu lại, du khách có thể đến Bảo tàng Quang Trung, cách Quy Nhơn 45km về hướng Tây Bắc, một trong những bảo tàng lịch sử nổi tiếng nhất của Bình Định.

Làng nghề truyền thống: Bình Định có nhiều làng nghề thủ công truyền thống trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Du khách đến đây sẽ được tham quan quá trình sản xuất với tay nghề điêu luyện, khéo léo của những nghệ nhân làm ra các sản phẩm vừa mang đậm nét văn hóa dân gian, vừa có tính nghệ thuật cao, như: làng nón Phú Gia (Phù Cát), làng tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu (An Nhơn), làng gốm Vân Sơn (An Nhơn), làng rượu Bàu Đá (An Nhơn), nghề dệt chiếu cói (Hoài Nhơn)…

Bên cạnh những điểm đến du lịch nói trên, du khách có thể tham gia trải nghiệm loại hình du lịch cộng đồng tại các làng chài Nhơn Lý, Nhơn Hải dưới nhiều hình thức như: trải nghiệm câu mực đêm cùng ngư dân địa phương tại xã Nhơn Lý, ngắm bình minh trên bãi rêu xanh, chèo thuyền SUP thưởng ngoạn trên cánh đồng rong nho vàng rực và thưởng thức món bánh xèo mực tươi ngon do người dân vùng biển Nhơn Hải đánh bắt và chế biến…

Du lịch khám phá khoa học

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo nằm ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, gồm tòa nhà chính và trạm quan sát thiên văn phổ thông.

Tour khám phá khoa học ở Quy Nhơn độc đáo.

Trung tâm có 7 phòng theo các chủ đề như khám phá, tìm hiểu về vũ trụ, Hệ mặt trời, Trái đất và tài nguyên thiên nhiên, các quy luật của tự nhiên… Trung tâm này có khoảng 94 mô hình khoa học, đa phần do chính các chuyên gia của ExploraScience Quy Nhơn chế tạo theo đúng kích thước vật thể thực.

Điểm đến độc đáo này thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ.

Đặc sản ẩm thực bình Định

Đến Quy Nhơn - Bình Định, ngoài việc đắm mình trong "thiên đường biển" hay tìm hiểu các giá trị văn hóa vô giá, du khách còn có thể tận hưởng những món ngon đặc sắc, đậm đà và dân dã như bánh hỏi lòng heo, bánh ít lá gai, nem, tré chợ huyện, bún chả cá, bánh xèo tôm nhảy, và các loại hải sản tươi sống đa dạng và phong phú…