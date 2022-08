Hội An xử lý nạn cò vé, ghe bơi hoạt động trái phép trên sông Hoài

Trong thời gian vừa qua, do lượng du khách tăng đột biến trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, công tác quản lý ghe bơi du lịch sông Hoài tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã bộc lộ nhiều bất cập, tồn tại, hạn chế đòi hỏi phải có hành động quyết liệt nhằm chấn chỉnh lại.

(Ảnh: Công an TP Hội An).

Trong đó, tình trạng "cò" vé bát nháo gây bức xúc cho nhân dân và du khách. Để chấn chỉnh tình trạng này, Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài (TP Hội An) đã ban hành phương án của nghiệp đoàn với mức giá đã được hiệp thương, thống nhất trong toàn thể thành viên và niêm yết công khai với du khách.

Theo đó, việc phát hành vé và quy định đón, trả khách chỉ được thực hiện tại vị trí được ấn định của 5 tổ, trong đó 3 tổ ở đường Bạch Đằng và 2 tổ ở đường Nguyễn Phúc Chu. Giá dịch vụ thống nhất mỗi chuyến ghe bơi trong thời gian 20 phút từ 1-3 người là 150.000 đồng, 4-5 người là 200.000 đồng.

Sau khi phát hành vé ghe bơi sông Hoài và phân chia hoạt động thì tình trạng cò mồi, tranh giành khách đã được khắc phục cơ bản triệt để (Ảnh: N.L).

UBND TP Hội An thông tin sau khi thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, đến nay, việc triển khai phương án quản lý ghe bơi vận chuyển khách du lịch trên sông Hoài đã dần đi vào nề nếp. Nhất là khi Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài tổ chức bán vé và phân chia hoạt động thì tình trạng cò mồi, tranh giành khách đã được khắc phục cơ bản triệt để.

Tuy nhiên hiện nay bên ngoài phạm vi khoanh vùng hoạt động dành cho Nghiệp đoàn ghe bơi du lịch sông Hoài phát sinh nhiều ghe bơi hoạt động trái phép, không có đăng ký phương tiện, chủ phương tiện không có giấy phép hành nghề, ghe có gắn thêm động cơ, trang trí lòe loẹt, chở khách quá nhiều… vẫn lén lút hoạt động.

Các ghe được trang trí đúng quy chuẩn, cấp phép hoạt động theo quy định… (Ảnh: N.L).

Tình trạng trên gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu nghiệp đoàn ghe bơi, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về không đảm bảo an toàn cho du khách.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An, UBND TP Hội An đã ban hành công văn đề nghị Công an TP Hội An, các ngành chức năng liên quan thường xuyên, liên tục ra quân kiểm tra, xử lý trường hợp ghe bơi không số, tự phát, hoạt động ở phạm vi không cho phép, yêu cầu phải tạm dừng hoạt động và di chuyển neo đậu khỏi khu vực sông Hoài.

TP Hội An quyết tâm đem lại vẻ quyến rũ và nét văn hóa thật sự của ghe bơi du lịch sông Hoài (Ảnh: N.L).

Đối với trường hợp cố tình vi phạm thì lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trường hợp là thành viên của Nghiệp đoàn ghe bơi mà hoạt động sai nội quy, tự ý hoạt động thêm ngoài khu vực cho phép, không đúng phiên/tuyến thì lập danh sách, thu hồi giấy phép đã cấp cho phương tiện đó.

"TP Hội An quyết tâm đem lại vẻ quyến rũ và nét văn hóa thật sự của ghe bơi du lịch sông Hoài", đại diện lãnh đạo TP Hội An khẳng định.

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An - cho biết để xử lý ghe bơi du lịch trái phép trên sông Hoài, từ ngày 2/8, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, Phòng quản lý đô thị TP Hội An, Đội kiểm tra quy tắc, Ban quản lý bến thủy ra quân xử lý các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Hoài.

Sau khi ra quân xử lý, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 phương tiện thủy nội địa (ghe bơi, ghe gắn động cơ) vi phạm vận chuyển hành khách trái phép, phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông đường thủy nội địa. Các phương tiện vi phạm được đưa về khu vực tạm giữ theo quy định và đang làm hồ sơ xử lý.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Dự kiến việc kiểm tra chấn chỉnh sẽ kéo dài trong 10 ngày, kể từ ngày 2/8, nhằm đưa hoạt động ghe thuyền chở khách du lịch trên sông đi vào nề nếp, trật tự", đại diện Công an TP Hội An cho hay.