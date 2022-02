Hội An chấn chỉnh "loạn đèn lồng" trên sông Hoài

Vừa qua, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu gỡ bỏ bớt đèn lồng, chong chóng của các thuyền chở khách trên sông Hoài. Mỗi thuyền chỉ được giữ tối đa 2 đèn, treo ở trước và phía sau thuyền, không cao quá đầu người khi ngồi.

Hình ảnh những chiếc ghe trang trí đèn lồng, chong chóng đủ màu sắc ảnh hưởng cảnh quan phố cổ thời gian trước đây.

Trước đây, lãnh đạo thành phố Hội An cũng "đau đầu" vì tình trạng "loạn đèn lồng" trên các ghe, thuyền chở khách tham quan trên sông Hoài. Tuy có giảm một thời gian do dịch bệnh, nhưng đến cuối năm 2021, khi phố cổ có khách du lịch trở lại, các thuyền lại nở rộ việc gắn đèn lồng, chong chóng.

Thành phố Hội An đã chấn chỉnh, yêu cầu mỗi ghe chỉ trang trí 2 đèn lồng.

Việc thiết kế, trang trí màu mè, lòe loẹt, giăng mắc quá nhiều lồng đèn, phụ kiện… khiến những chiếc ghe mất đi vẻ đẹp mộc mạc, đơn thuần vốn có khi di chuyển hoặc neo đậu trên sông Hoài, ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan khu phố cổ và mất an toàn giao thông đường thủy.

Các ghe đều đánh số cụ thể dễ quản lý, sẽ có thêm số điện thoại ban quản lý để du khách phản ánh khi cần.

Thậm chí nhiều người đã dùng các từ như "màu mè", "lòe loẹt", gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường du lịch Hội An… để diễn tả về tình trạng này.

Ông Nguyễn Minh Lý - Phó Chủ tịch thành phố Hội An - chia sẻ, dịch vụ ghe chở khách trên sông Hoài đã góp phần vào phát triển du lịch phố cổ, nhưng việc trang trí với đủ màu sắc đèn lồng, chong chóng như vậy là chưa phù hợp thẩm mỹ và cảnh quan hai bên bờ sông của phố cổ.

Hội An chấn chỉnh "loạn đèn lồng" trên những chiến ghe chở khách ở sông Hòa

Ngoài chấn chỉnh việc trang trí thuyền, thành phố Hội An cũng sẽ sắp xếp lại hoạt động tàu thuyền trên sông Hoài. Phương án đưa ra là đưa tàu thuyền hoạt động theo tổ, có người quản lý, kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách khi tham gia dịch vụ này.

Ông Lý cũng thừa nhận, thời gian qua, tình trạng chèo kéo khách, hàng rong… còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến du khách.

"Thành phố đang họp bàn các phương án hợp tình, hợp lý giải quyết các tình trạng trên nhằm vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa không ảnh hưởng đến du khách, đánh mất hình ảnh du lịch Hội An trong mắt mọi người.

Hội An cũng hướng đến hình ảnh thành phố du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Các hoạt động, phương án sắp tới của thành phố khi chính thức mở cửa đón khách trong và ngoài nước cũng sẽ gắn chặt chẽ với mục tiêu này", ông Nguyễn Minh Lý khẳng định.

Kiểm tra hoạt động chở khách trên sông Hoài, ông Bùi Thanh Quang - tổ trưởng tổ 3, nghiệp đoàn ghe bơi sông Hoài TP Hội An - cho biết, để quản lý các ghe bơi trên sông Hoài, thành phố chia làm 5 tổ tự quản, mỗi tổ quản lý khoảng 50-56 ghe. Các tổ phải quản lý chặt chẽ tổ viên của mình, về quy cách trang trí ghe, đảm bảo không chở quá số người quy định, khách phải mặc áo phao đầy đủ, niêm yết giá, không có hành vi mất lịch sự với khách.

"Chúng tôi tuần tra từ 16h -21h hàng ngày, đảm bảo các tổ viên phải tuân thủ chặt chẽ quy định. Mỗi ghe được đánh số cụ thể, sẽ có thêm số điện thoại của ban quản lý, để khách có phản ánh gì thì liên hệ", ông Quang chia sẻ.

Đặc sản đèn lồng Hội An, nhưng phải được bố trí hợp lý, thẩm mỹ, không ảnh hưởng mỹ quan thành phố.

Chị Trần Thị Hạnh (28 tuổi, TP HCM) chia sẻ: "Mình đã đi nhiều địa điểm du lịch ở nhiều nơi, cũng đi tới nhiều nơi có kiến trúc cổ kính và nhận thấy ở những nơi này người ta thường có sự nhầm lẫn. Người ta cứ nghĩ cổ kính thì phải trang hoàng đèn lồng, chong chóng với nhiều màu sắc nhưng họ đã nhầm lẫn khi cảnh quan cổ kính của những nơi đó có thể bị phai nhạt bởi những vật liệu đó. Theo tôi, cứ tự nhiên như những gì vốn có, phát huy và giữ gìn những giá trị quý báu đó đã là thu hút khách rồi".