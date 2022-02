Hội An lọt top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới

Hội An cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam lọt vào top 10, bên cạnh thành phố Matera - Ý, Bled - Slovenia, thành phố Đài Đông - Đài Loan, Nafplio - Hy Lạp, thành phố Toledo - Tây Ban Nha, thành phố Monte Verde - Brazil, Bruges - Bỉ, Nusa Lembongan - Indonesia và Ponta Delgada (Azores) của Bồ Đào Nha.

Phố cổ Hội An của Việt Nam lọt top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới năm 2022 (Ảnh: Nguyên Vũ).

Top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới được bình chọn dựa trên hơn 230 triệu lượt đánh giá đã xác minh từ du khách và vừa được Giải thưởng Traveller Review Award 2022 công bố trên nền tảng du lịch kỹ thuật số Booking.com.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1999. Với nhịp sống bình dị, con người thân thiện, ẩm thực phong phú, những kiến trúc cổ mang dấu ấn đa văn hóa của một cảng thị quốc tế nổi tiếng hồi thế kỷ 17 và những bãi biển thơ mộng… , thành phố ở xứ Quảng miền Trung Việt Nam luôn có vị trí nổi bật trên bản đồ du dịch trong nước và thế giới.

Ngoài danh hiệu top 10 thành phố hiếu khách nhất thế giới vừa được công bố trong năm 2022 này, chỉ riêng trong năm 2021 vừa qua, Hội An từng được vinh danh top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á (do The World's Best Awards bình chọn), top 25 trải nghiệm du lịch tốt nhất thế giới (theo TripAdvisor), top 21 điểm đến lãng mạn nhất thế giới (theo Tạp chí Time Out).