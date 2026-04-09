Hội An lập lại trật tự vỉa hè, không dẹp sạch hàng rong

Vài ngày qua, nhiều tuyến phố đi bộ ở trung tâm phường Hội An, thành phố Đà Nẵng mang một diện mạo khác lạ so với cảnh lộn xộn trước đây. Trên các trục đường buôn bán sầm uất ở khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng, Lê Lợi… các biển hiệu, hàng lưu niệm đã được chuyển sát tường. Nhiều cơ sở đưa hàng hóa vào hẳn trong nhà để buôn bán, đón khách.

Vỉa hè ở phố cổ Hội An gọn gàng sau khi chính quyền ra quân vận động người dân (Ảnh: Bình An).

Dù có lực lượng chức năng hay không, phần lớn các hộ kinh doanh đã tự nguyện chấp hành quy định mới được phổ biến để phố cổ tinh tươm hơn.

Bà Nguyễn Thị Liên (chủ cơ sở kinh doanh trên đường Bạch Đằng, phường Hội An) cho biết ngay khi có chủ trương của phường, gia đình bà đã chủ động đưa hàng hóa vào hẳn trong nhà, mặt tiền của cơ sở cũng được sắp xếp gọn gàng.

“Nhìn phố cổ ngày càng tươm tất, ngăn nắp tôi nhìn nhận chủ trương lập lại trật tự vỉa hè là đúng đắn”, bà Liên bày tỏ.

Tại cuộc họp bàn phương án lập lại trật tự kinh doanh buôn bán, lấn chiếm vỉa hè chiều 3/4, lãnh đạo phường Hội An cho biết sẽ cân nhắc dẹp trật tự một cách hợp tình, hợp lý để hài hòa lợi ích.

Hội An định hướng lập lại trật tự vỉa hè, nhưng không dẹp sạch hàng rong (Ảnh: Bình An).

Đáng chú ý, trong định hướng sắp tới, chính quyền phường Hội An không đặt mục tiêu “xóa sổ” hàng rong. Thay vào đó, địa phương sẽ đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai đề án bố trí buôn bán hàng rong, vỉa hè trong khu phố cổ.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, nhấn mạnh Hội An là vùng lõi của đô thị di sản, nơi hội tụ các giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và con người. Đây cũng là địa bàn có mật độ hoạt động du lịch, dịch vụ, thương mại rất cao, kéo theo nhiều vấn đề phát sinh trong quản lý đô thị.

Theo ông Bình, hoạt động buôn bán sẽ được sắp xếp lại phù hợp, vừa đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, vừa giữ được nét đặc trưng rất riêng của phố cổ Hội An, yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách.

Tại đô thị cổ Hội An, hàng rong không chỉ là sinh kế của một bộ phận người dân, mà còn là một phần của không gian trải nghiệm, góp phần tạo nên “hồn cốt” của di sản đô thị sống.

“Giữ gìn trật tự đô thị không chỉ để lập lại kỷ cương trong quản lý, mà còn là giữ gìn danh dự, hình ảnh và thương hiệu của đô thị di sản. Mỗi tuyến phố thông thoáng, vỉa hè ngăn nắp, điểm công cộng sạch đẹp đều góp phần làm Hội An trở nên đáng sống và đáng nhớ hơn”, ông Bình nói.

Theo UBND phường Hội An, để đảm bảo duy trì trật tự đô thị, địa phương sẽ thực hiện loạt giải pháp và duy trì lực lượng kiểm tra, giám sát lâu dài. Giai đoạn đầu tuyên truyền, vận động, nhắc nhở đến ngày 30/4, sau đó sẽ xử lý vi phạm gắn với việc theo dõi, giám sát trật tự đô thị qua hệ thống camera.