Hội An hút khách dịp lễ 2/9

Trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Hội An vui chơi, tham quan.

Các điểm tham quan như làng gốm Thanh Hà, rừng dừa Bảy Mẫu, phố cổ Hội An thu hút rất đông du khách.

Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng với các chương trình kích cầu du lịch tại các điểm đến nổi tiếng của Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung đã khởi động chào đón, thu hút du khách đến với địa phương vào dịp lễ Quốc khánh năm nay.

Tại Hội An, nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tập trung chủ yếu ở khu vực phố cổ để phục vụ người dân và du khách.

Hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9, khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu đón rất đông khách tham quan. (Ảnh: Ngô Linh).

Mở đầu là chương trình trình diễn trang phục Hội An - Ký ức thời gian, biểu diễn tại Vòng cung Chùa Cầu vào đêm 31/8, được nhiều du khách yêu thích và dành lời khen ngợi.

Đây là hoạt động tái hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân Hội An xưa cũng như giới thiệu trang phục truyền thống Hội An từ đầu thế kỷ 19.

Ngoài ra, tại Hội An sẽ có các hoạt động phục vụ người dân, du khách được tổ chức từ ngày 30/8-4/9 như liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An (tại thư viện Thanh Hóa, từ 30/8-3/9), triển lãm tranh "Hành trình Ký họa Hội An" (33 Nguyễn Thái Học, từ 30/8-3/9), cung đàn xưa (62 đường Bạch Đằng, 19h ngày 1/9).

Chương trình nghệ thuật trên sông "Đêm Hoài Giang" (sông Hoài, 19h ngày 2/9), tái hiện đám cưới Công Nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro (đường Nguyễn Thị Minh Khai, 16h ngày 3/9), hoạt động "Tiếng Dương cầm" (78 đường Lê Lợi, 19h ngày 4/9).

Ngoài ra còn có hoạt động thường xuyên như dịch vụ cho thuê trang phục Việt Nam - Nhật Bản (đình Cẩm Phô), các hoạt động trải nghiệm tại nhà trưng bày Văn hóa Nhật Bản (số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai), trải nghiệm điêu khắc gốc tre, vẽ mặt nạ gốm, trò chơi bài chòi tại khu vực phố cổ.

Phố cổ Hội An ngày đầu nghỉ lễ cũng đón hàng nghìn khách tham quan (Ảnh: Ngô Linh).

Lựa chọn ngồi xích lô ngắm phố cổ, hay trải nghiệm du lịch bằng ghe trên sông Hoài cũng mang đến cho du khách nhiều điều mới lạ, hấp dẫn. "Tôi đưa các con vào Hội An vui chơi, tham quan trước khi các cháu chính thức nhập học. Được trải nghiệm các trò chơi dân gian, hay khi ngồi thuyền thúng, xích lô, các cháu háo hức lắm", anh Lê Quang Vũ, du khách Quảng Bình cho hay (Ảnh: Ngô Linh).

Khách du lịch chủ yếu là khách nội địa, cũng có nhiều đoàn khách đến từ các nước châu Á, khách châu Âu khá ít (Ảnh: Ngô Linh).

Chương trình nghệ thuật "Đêm Hoài giang" sẽ biểu diễn lúc 19h ngày 2/9 trên sông Hoài, TP Hội An hứa hẹn mang đến cho du khách đêm biểu diễn đặc sắc, mãn nhãn (Ảnh: Ngô Linh).