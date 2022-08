Chuỗi lễ hội tạo "cơn sốt" du lịch ở phía Đông Hà Nội dịp Quốc khánh

Không gian lễ hội sôi động ngày đêm

Summer Dream - Mùa hè mơ ước là món quà tinh thần mà chủ đầu tư Vinhomes dành tặng cho cư dân 2 đại đô thị Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire - "siêu quần thể đô thị biển" đẳng cấp thế giới ở phía Đông Hà Nội. Chuỗi lễ hội sẽ diễn ra tới hết tháng 9 năm nay, kéo dài hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu, dự kiến thu hút hàng vạn người tham dự. Đặc biệt, 2 sự kiện Amazing Ocean Park và Amazing Festival được tổ chức trong dịp Quốc khánh tới đây được cho là sẽ khiến lượng khách tăng đột biến so với ngày thường.

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra tại sự kiện Summer Dream - Amazing Ocean Park tại "Quận Ocean" từ ngày 1 - 4/9 tới đây.

Đến với 2 sự kiện, du khách sẽ được trải nghiệm "tắm biển giữa lòng Hà Nội" theo phong cách resort 5 sao. Trong đó, tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Tổ hợp Công viên biển tạo sóng nhân tạo lớn nhất thế giới Royal Wave Park sẽ đón cư dân và bạn bè có vé mời trong 4 ngày (từ 1/9 - 4/9), kéo dài từ 9 giờ - 19 giờ 30 hàng ngày. Khách mời sẽ có cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng những "cơn sóng thần" có thể cao 3m, bước sóng rộng 15m tại 6 bể tạo sóng rộng tới 5,4 ha. Còn tại "Quận Ocean", hồ nước mặn Crystal Lagoon rộng 6,1 ha cũng sẽ là điểm đến sôi động với "biển xanh, cát trắng, nắng vàng" và những ngọn sóng êm đềm.

Summer Dream - Amazing Festival sẽ tiếp tục tạo điểm nhấn cho Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sau 2 sự kiện đình đám thu hút hàng vạn khách tham dự vừa diễn ra gần đây.

Những tín đồ đam mê thể thao chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội thử sức với các bộ môn đòi hỏi cường độ vận động cao tại "siêu quần thể đô thị biển". Trong đó, tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Hồ nước mặn lớn nhất châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3 ha giống như "đường đua" của thuyền Kayak hay mô tô nước tốc độ cao. Hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha tại "Quận Ocean" - đã được vinh danh là "hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam" cũng chính là một điểm chèo thuyền Kayak thú vị.

Summer Dream trong kỳ nghỉ lễ cũng là ngày hội ẩm thực quy tụ những món ngon từ khắp ba miền. Khách mời sẽ có nhiều lựa chọn: thưởng thức bữa trưa/ bữa tối miễn phí với tiệc BBQ; KFC hoặc Fastfood khi tới 2 đại đô thị. Những "tầm view cực chill" ở bộ ba nhà hàng Pacific, Maris và Waterloo tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hoặc các gian hàng mang đậm sắc màu chợ quê trong lòng Vinhomes Ocean Park sẽ giúp các thực khách có cảm giác ngon miệng hơn.

Đặc biệt, "món ăn tinh thần" cũng được đông đảo khán giả chờ đợi là các bữa tiệc âm nhạc sôi động, được dàn dựng công phu với âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp. Dự kiến, các nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Dung, Trung Quân, Dương Edward, Bảo Trâm… cùng các ban nhạc đình đám sẽ góp mặt trong chương trình, để "đốt cháy" sân khấu trong khung giờ từ 17 - 20 giờ hàng ngày. Trước đó, "siêu quần thể đô thị biển" cũng là điểm hẹn thường xuyên của những ngôi sao hạng A trong làng showbiz Việt.

Kỳ nghỉ hè đáng nhớ của các cư dân nhí

Đáng chú ý, 2 sự kiện Amazing Ocean Park và Amazing Festival ở "siêu quần thể đô thị biển" có riêng các sân chơi dành cho "cư dân nhí". Đó là những chiếc lều độc đáo trên các bãi cát trắng trải dài, nơi các em nhỏ nghỉ ngơi, trò chuyện cùng cha mẹ; là bộ ba cây cầu nghệ thuật độc đáo Atlantis, Waverly, Coastal để các thành viên trong gia đình cùng tận hưởng những phút giây dạo bộ thư thái hay khu vườn nướng BBQ để tạo ra sợi dây kết nối con cái với bộ mẹ khi cùng chế biến những món ngon.

Vương quốc trò chơi trong khuôn khổ chuỗi lễ hội Summer Dream mang tới những ngày hè đáng nhớ cho các cư dân nhí trước thềm năm học mới.

Chuỗi lễ hội cũng là nơi các em thiếu nhi, các bạn trẻ nạp năng lượng tích cực trước thềm năm học mới 2022 - 2023 đang tới gần. Để mang tới điều này, tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, chủ đầu tư đã thiết kế cả "vương quốc trò chơi" sôi động với sân chơi nước sặc sỡ sắc màu, vịnh trượt nước tốc độ, thuyền hải tặc, nhà phao siêu to khổng lồ tại bãi cát trung tâm hay trận chiến súng nước được tổ chức tại Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park.

Trong khi đó, Vinhomes Ocean Park lại có thể vun đắp ký ức tuổi thơ tươi đẹp nhờ những hoạt động mang đậm sắc màu truyền thống Việt Nam. Đó là những trò chơi dân gian dành cho thiếu nhi và cả gia đình như kéo co, ma trận bánh xe, cưỡi ngựa bắn cung… Đặc biệt, các hoạt động như làm đèn ông sao, nặn tò he, vẽ mặt nạ hay các thao tác làm tranh Đông Hồ còn là những bài học trực quan, sinh động để mỗi em nhỏ có thêm kiến thức về ý nghĩa của trung thu và văn hóa các vùng miền.

Trước Summer Dream, "siêu quần thể đô thị biển" cũng đã là điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật của cả phía Đông Hà Nội với các sự kiện thu hút hàng chục nghìn khách tham dự. Theo thông tin từ chủ đầu tư, đây mới chỉ là khởi đầu cho các chương trình đẳng cấp quốc tế sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, là "thỏi nam châm" tạo lực hút quan trọng cho thị trường bất động sản thủ đô.