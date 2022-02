Hội An chuẩn bị mở cửa đón du khách quốc tế

Từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, du khách nội địa đã bắt đầu trở lại phố cổ Hội An. Mỗi ngày, Hội An đón hàng nghìn du khách địa phương và trong nước đến tham quan, vui chơi, giải trí.

Từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, khách nội địa đã trở lại tham quan, vui chơi tại Hội An (Ảnh: CTV).

Đến nay, đa số các quán cà phê, nhà hàng, quầy lưu niệm… trên các tuyến đường ở phố cổ Hội An như Lê Lợi, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… đã mở cửa hoặc đang sửa sang lại để chuẩn bị đón khách, nhất là khách quốc tế.

Từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, TP Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đa dạng như hát dân ca, hô hát bài chòi, cờ tướng, đêm thơ... nhằm thu hút du khách đến với Hội An. Trong những ngày Tết, mỗi ngày Hội An đón hàng nghìn du khách đến tham quan, vui chơi.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung Tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình TP Hội An - cho hay, trong năm 2022, Hội An chú trọng khai thác các tour du lịch mang tính tâm linh để du khách có thể cầu an, tìm hiểu nét văn hóa tín ngưỡng của Hội An.

Du khách tham quan Rừng Dừa 7 Mẫu, đảm bảo quy tắc 5K (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam cho hay, từ Tết đến nay, Hội An trở nên nhộn nhịp trở lại do các điều kiện nới lỏng của chính quyền, nên lượng khách nội địa ở các địa phương lân cận đến tham quan rất đông, đây cũng là một xu hướng "Stay Vaction" được dự báo sau đại dịch Covid-19.

"Chúng tôi nhận thấy lượng khách từ các địa phương xa như Hà Nội và TPHCM và các tỉnh khác chưa đến nhiều, có thể do việc này, việc nọ nên họ chưa đi du lịch. Như tính toán của các chuyên gia du lịch, khách nội địa chỉ lấp công suất sử dụng trung bình 35% dịch vụ cho một điểm đến du lịch", ông Nguyễn Sơn Thủy nói.

Theo ông Thủy, đặc biệt Hội An là một điểm khá nổi tiếng với du khách nước ngoài, bên cạnh việc đón khách nội địa thì việc trông mong đón khách du lịch quốc tế là tâm lý chung của doanh nghiệp dịch vụ, lưu trú tại Hội An.

Các doanh nghiệp du lịch Hội An có phần chuyển động mạnh mẽ hơn khi bắt đầu thông báo tuyển dụng lao động trở lại, theo dõi các động thái, chính sách mở cửa của Chính phủ. Tuy nhiên, số lượng cơ sở du lịch chưa mở cửa nhiều.

Năm 2019, tỉnh Quảng Nam đón 4,6 triệu lượt khách quốc tế (Ảnh: CB).

Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam nói: "Mặc dù Chính phủ đã có thông điệp mở cửa từ 15/3. Tuy nhiên, hiện nay các Bộ Công an, Y tế vẫn chưa nhất quán trong chính sách visa và cách ly du khách quốc tế, tín hiệu thị trường khách quốc tế chưa rõ ràng... Nên doanh nghiệp vẫn còn tâm lý thận trọng để mở cửa, vì rút kinh nghiệm với các lần trước "mở ra, rồi đóng lại gây khó khăn".

"Chúng tôi hy vọng Chính phủ nhanh chóng ra quyết định rõ ràng bằng văn bản, nhất quán cho tất cả các bộ, ngành, địa phương gỡ bỏ tất cả rào cản hạn chế sự đi lại của khách du lịch quốc tế, đảm bảo điều kiện du lịch như trước đại dịch. Đảm bảo miễn visa cho các nước trước đây, không cách ly tập trung du khách cho dù chỉ một ngày. Dĩ nhiên các yêu cầu về an toàn, giãn cách, vaccine, 5K vẫn phải đảm bảo, có sự kiểm soát nghiêm ngặt của các cấp chính quyền và sự giám sát của người dân", ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Nam bày tỏ.

Khách du lịch nước ngoài đến Hội An trải nghiệm đi cày, đi cấy (Ảnh: CB).

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam - cho biết, địa phương đã ban hành kế hoạch tổ chức "Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022", lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 25/3 tại TP Hội An.

Theo ông Hồng, sự kiện này sẽ giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch; thúc đẩy, phục hồi, phát triển ngành du lịch của cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng hậu Covid-19.

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cũng cho hay, việc tổ chức năm du lịch nhằm góp phần thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến với Quảng Nam; thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch giữa các tỉnh, thành phố có tiềm năng, thế mạnh về du lịch cũng như tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch.