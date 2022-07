Hàng nghìn du khách chen chân vui hội đêm rằm phố cổ Hội An

Đến với Hội An vào đúng dịp này, du khách sẽ được hòa mình vào không gian đời sống của người Hội An xưa, nhẹ nhàng và an yên. Các tuyến phố được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc thay cho ánh đèn điện làm cho khu phố cổ trở nên lung linh hơn bao giờ hết.