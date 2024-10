Gia đình đặc biệt của những chú sư tử biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội

Một ngày của gia đình sư tử biển



Công việc của những người chăm sóc sư tử biển bắt đầu từ sáng sớm. "Việc đầu tiên của chúng tôi khi tới Thủy cung là tới thăm và kiểm tra sức khỏe của gia đình sư tử biển, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, kiểm tra các chỉ số môi trường và dọn dẹp không gian sống cho chúng", anh Hà Sỹ Trường - trưởng nhóm chăm sóc sư tử biển - chia sẻ về những công việc đầu tiên trong ngày.

Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày dành cho gia đình sư tử biển.

Mỗi ngày, gia đình Lạc Lạc - An An sẽ ăn 4 lần, với tổng lượng thức ăn lên tới gần 16kg nên những người chăm sóc luôn bận rộn với việc chuẩn bị những bữa ăn tươi ngon và chất lượng. Thực đơn của Lạc Lạc và An An phong phú, bao gồm cá thu, cá trích, cá trứng, cá nục gai và mực. Các nhân viên phải kiểm tra kỹ lưỡng từng phần thức ăn để đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng phù hợp cho từng bữa và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài việc chuẩn bị thức ăn và đảm bảo môi trường sống, hàng ngày, các chuyên viên chăm sóc phải theo dõi từng biểu hiện của sư tử biển để hiểu rõ tâm lý và tình trạng của chúng. Anh Trường và đồng nghiệp cũng thường xuyên tạo ra các trò chơi và bài tập huấn luyện để giúp sư tử biển rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng, giúp chúng luôn hứng thú và vui vẻ. Mỗi tuần, bác sĩ thú y sẽ tới và kiểm tra sức khỏe định kỳ, kết hợp với ghi nhận của đội ngũ chăm sóc để kịp thời can thiệp khi cần.

Các chú sư tử biển được chăm sóc và kiểm tra sức khỏe mỗi ngày.

Khi được hỏi về cảm nhận của mình đối với từng thành viên trong gia đình sư tử biển, anh Trường cho hay: "Mỗi bạn lại có một tính cách riêng. Lạc Lạc là một cậu bé to xác nhưng khá nhút nhát, rất dễ xấu hổ, còn An An là một cô gái ngoan hiền, một bà mẹ tuyệt vời, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Bé La La tuy mới vừa tròn 4 tháng tuổi nhưng rất thích khám phá, nghịch ngợm mọi thứ và luôn cố gắng bắt chước hành động của bố mẹ! Điều này khiến công việc chăm sóc của chúng tôi trở nên thú vị và đầy màu sắc".



Được quan tâm, chăm sóc chu đáo nên những chú sư tử biển rất đáng yêu, hoạt bát.

Tình cảm đặc biệt của những nhân viên chăm sóc dành cho sư tử biển.

Một hành trình với rất nhiều yêu thương và gắn kết



Để trở thành một chuyên viên chăm sóc sư tử biển, điều không thể thiếu chính là tình yêu thương động vật và sự kiên nhẫn. "Chúng tôi coi sư tử biển như người thân trong gia đình. Đó là một mối quan hệ sâu sắc, gắn bó qua từng ngày. Công việc của chúng tôi đòi hỏi sự tinh tế trong việc thấu hiểu ngôn ngữ cơ thể của chúng, xây dựng niềm tin để chúng cảm thấy an toàn", anh Trường chia sẻ.

Lạc Lạc và An An mỗi ngày đều thể hiện tình cảm với những người chăm sóc.

Những nhân viên chăm sóc sư tử biển tại Thủy cung Lotte World Hà Nội luôn coi công việc của mình không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, mà còn là một hành trình yêu thương, gắn bó, mà theo lời anh Trường, "giống như cách bố mẹ chăm lo cho con cái, chẳng bao giờ hết lo". Mỗi giai đoạn phát triển của sư tử biển lại mang đến cho những người chăm sóc những mối bận tâm khác nhau, từ việc Lạc Lạc chán ăn, sụt cân khi tới mùa sinh sản, đến giai đoạn An An chuẩn bị sinh con, rồi cả những lo lắng khi có vài tuần sư tử biển con bị chững cân…

Bé sư tử biển La La rất thích món đồ chơi "ông ngoại" làm tặng.

Chia sẻ về một trong những kỷ niệm đặc biệt nhất của đội ngũ chăm sóc với gia đình sư tử biển, anh Trường xúc động kể lại những ngày đón sư tử biển con chào đời. "Khi An An bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị sinh như mệt mỏi, bỏ ăn, chúng tôi đã rất lo lắng về sức khỏe của cả hai mẹ con. Cho tới khi La La chào đời mạnh khỏe, bình an, chứng kiến An An chăm con rất khéo léo và cẩn thận, chúng tôi mới có thể yên tâm", anh Trường kể.

Khi được hỏi điều gì anh muốn nhắn nhủ với gia đình sư tử biển, anh Trường mỉm cười: "Tôi chỉ muốn nói rằng: "Các con hãy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!". Chúng tôi sẽ luôn ở bên, chăm sóc và bảo vệ các con như những người thân trong gia đình".

Những thành viên trong nhóm chăm sóc sư tử biển tại đám cưới của Lạc Lạc - An An.

Công việc chăm sóc tại Thủy cung Lotte World Hà Nội không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu và sự tận tâm dành cho các sinh vật biển. Những người như anh Trường và đội ngũ không chỉ chăm sóc sức khỏe cho gia đình sư tử biển mà còn hiện thực hóa sứ mệnh bảo tồn sự sống nơi đại dương, khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường và tạo nên trải nghiệm ý nghĩa cho mỗi du khách ghé thăm thủy cung.