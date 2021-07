Emily Ratajkowski khoe dáng quyến rũ trong kỳ nghỉ ở Italy

Emily Ratajkowski cùng chồng con nghỉ tại một khách sạn sang trọng ở Positano, Italy - điểm nghỉ mát được nhiều du khách chọn lựa làm điểm dừng chân khi tới Châu Âu. Positano có cảnh đẹp mê hồn và nơi này đã xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Only You (1994), Under the Tuscan Sun (2003), Kath & Kimderella (2012) và gần đây là Sense8 (2016).