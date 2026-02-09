East West Brewing Co. ra mắt không gian thưởng thức bia tươi tại Phú Quốc

Thời điểm khai trương không gian thưởng thức bia và ra mắt sản phẩm mới

Với hệ thống không gian thưởng thức bia tươi và sự hiện diện thương hiệu đã được thiết lập tại các thành phố trọng điểm như TPHCM, Đà Nẵng và Quy Nhơn, việc khai trương nhà hàng bia tại Phú Quốc đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của East West Brewing.

Tọa lạc tại điểm đến đảo nổi tiếng của Việt Nam, nhà hàng bia mới giúp thương hiệu tiến gần hơn với phong cách sống đảo và văn hóa giao lưu xã hội của Việt Nam.

East West lựa chọn thời điểm này để giới thiệu Good Times Lager - một dòng bia dễ uống, được tạo ra dành riêng cho những dịp chia sẻ, khí hậu ấm áp và các không gian thư giãn, thoải mái.

Việc ra mắt sản phẩm mới tại Phú Quốc phản ánh niềm tin của East West rằng bia ngon nhất khi được thưởng thức tại những nơi mọi người tụ họp: trong không gian vô tư, quanh bàn ăn và cùng những người bạn tốt.

Nhà hàng East West Brewing - Phu Quoc với vị trí đắc địa trên bãi biển (Ảnh: East West Brewing Co).

Sự khác biệt của Good Times Lager

Lager được các nhà nấu bia đánh giá là một trong những phong cách bia đòi hỏi kỹ thuật cao nhất để thực hiện tốt. Khi không có hương vị mạnh để che giấu, sự cân bằng, kiểm soát lên men và tính nhất quán trở nên quan trọng.

Good Times Lager là kết quả của việc lựa chọn nguyên liệu cẩn trọng, trong đó mỗi thành phần đều đóng vai trò chính xác, quá trình lên men và ủ bia dài, được kiểm soát chặt chẽ. Các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ trong, độ ổn định và tính lặp lại

Được thiết kế để nồng độ cồn thấp và dễ uống, Good Times Lager phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam cũng như văn hóa uống bia mang tính xã hội của người Việt.

Dòng bia Good Times Lager vừa được ra mắt (Ảnh: East West Brewing Co).

“Trong hơn mười năm qua, East West đã nấu rất nhiều dòng lager. Chúng đều là những loại bia tốt, nhưng chưa loại nào thực sự thể hiện trọn vẹn điều chúng tôi đang tìm kiếm cho đến thời điểm này”, ông Lộc Trương, Nhà sáng lập kiêm CEO của East West Brewing Co., chia sẻ.

Với Good Times Lager, East West Brewing Co. thiết kế bia với toàn bộ hành trình trong tâm trí từ khâu nấu bia và kiểm soát chất lượng, đến phân phối qua các nhà bán sỉ, nhà phân phối, điểm bán lẻ, và cuối cùng là cách người tiêu dùng thực sự uống bia trong đời sống hằng ngày.

Ông Trương Thế Lộc, CEO East West Brewing (Ảnh: East West Brewing Co).

“Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các chuyên gia có kinh nghiệm trong sản xuất bia chất lượng cao ở quy mô lớn, trao đổi với các nhà phân phối và bán lẻ, đồng thời lắng nghe trực tiếp người tiêu dùng về điều họ mong muốn từ một loại bia.

Tôi tin rằng đây là một giải pháp mang lại lợi ích cho tất cả - từ nhà sản xuất, đối tác thương mại đến người tiêu dùng, cả về giá trị sử dụng lẫn giá trị cảm xúc.

Đây không chỉ là một công thức bia, mà là một sản phẩm phản ánh sự trở lại mạnh mẽ của lager trên thế giới, phù hợp với Việt Nam, với các đối tác của chúng tôi và với người tiêu dùng”, ông Lộc Trương nhấn mạnh.

Không chỉ là một loại bia

Trong những năm qua, các dòng bia như IPA, Pale Ale, Blonde và Stout của East West Brewing Co. đã chiếm được cảm tình mạnh mẽ từ giới chuyên gia và người yêu bia - những người trân trọng sự sáng tạo, hương vị đậm nét và kỹ thuật nấu bia.

Nhà hàng bia tươi với menu (thực đơn) món đa dạng (Ảnh: East West Brewing Co).

Với Good Times Lager, tầm nhìn rộng hơn của East West là đưa thương hiệu đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng Việt Nam. Thay vì yêu cầu người uống thay đổi thói quen, East West tập trung nâng tầm một phong cách bia mà người Việt đã quen thuộc và yêu thích.

Bằng việc áp dụng kỷ luật thủ công, kiểm soát chất lượng và kinh nghiệm lâu năm vào phong cách lager quen thuộc, East West mong muốn mang đến một phiên bản bia chất lượng cao hơn, dễ tiếp cận, ổn định và phù hợp với những khoảnh khắc đời thường được sẻ chia.

Cách tiếp cận này cho phép thương hiệu phát triển mà không đánh mất bản sắc, mở rộng từ một nhóm người yêu bia chuyên sâu sang cộng đồng rộng lớn hơn, đồng thời vẫn giữ vững những tiêu chuẩn cốt lõi đã định hình East West Brewing Co.

East West Brewing Co - Dòng bia thủ công lâu đời (Ảnh: East West Brewing Co).

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2017, East West Brewing Co. là một trong những công ty bia thủ công hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á. Trong hơn một thập kỷ qua, hãng đã không ngừng tạo ra những dòng bia cân bằng giữa chất lượng kỹ thuật và sự dễ thưởng thức.

Với danh mục các loại bia đạt nhiều giải thưởng quốc tế và hệ thống không gian thưởng thức bia đặc sắc trên khắp Việt Nam, East West tiếp tục tập trung vào người tiêu dùng, văn hóa Việt Nam, chất lượng và tính nhất quán, cũng như việc tạo ra những loại bia và không gian bia dành cho tất cả mọi người.