Đức và Ba Lan mang đến màn pháo hoa "tình yêu kỳ diệu" ở Đà Nẵng

Tối 22/6, đêm thi thứ 3 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2024 với chủ đề "Tình yêu diệu kỳ" đã khuấy động không khí mọi nẻo đường tại thành phố sông Hàn bằng những màn trình diễn pháo hoa lộng lẫy và không kém phần lãng mạn của hai đội Ba Lan và Đức (Ảnh: Hoài Sơn).

Thể hiện đúng chủ đề đêm diễn về tình yêu, đội Đức trình diễn pháo hoa nhẹ nhàng, lãng mạn, như một bản tình ca với đủ cung bậc cảm xúc khi yêu. Những chùm pháo hoa lớn nổ tung trên bầu trời, tạo nên khung cảnh ấn tượng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đức sử dụng những bản nhạc nhẹ nhàng kết hợp pháo hoa màu sắc dịu dàng, tạo hình chùm pháo liễu rũ vàng duyên dáng, dẫn dắt khán giả vào không gian đầy cảm xúc (Ảnh: Hoài Sơn).

Tiếp đó là những giai điệu tinh nghịch và tràn đầy năng lượng cùng những chùm pháo hoa lớn hơn, như thể hiện sự thăng hoa trong tình yêu (Ảnh: Hoài Sơn).

Màn trình diễn của đội Đức như đưa khán giả vào cuộc phiêu lưu qua các cung bậc cảm xúc của tình yêu, từ sự phấn khích ban đầu, đến cảm giác cuồng nhiệt, cháy bỏng xen lẫn những nỗi buồn đau và kết thúc bằng khoảnh khắc đầy cảm động (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nếu đội Đức đậm chất lãng mạn thì đội Ba Lan lại mang đến màn trình diễn "Huyền thoại của rồng" với tình cảm mãnh liệt dành riêng cho Đà Nẵng và con người nơi đây.

Ngay từ những phút giây đầu tiên, khán giả đã được chiêm ngưỡng những chùm pháo rực rỡ đậm chất cổ điển (Ảnh: Ban Tổ chức).

Những chùm pháo hoa đỏ rực tung lên không trung trên nền nhạc "I don't want to set the world on fire" như ngọn lửa làm nóng trái tim dành cho Đà Nẵng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Sau khi đội Đức kết thúc trình diễn, trời đổ mưa lớn nên phần thi của đội Ba Lan tiếp sau đó ngập trong khói. Tuy nhiên, với hàng trăm hiệu ứng pháo hoa của đội Ba Lan, bầu trời đêm Đà Nẵng bừng sáng bởi những dòng thác màu sắc (Ảnh: Hoài Sơn).

Những chùm pháo hoa bung nở trên nóc nhà thờ giáo xứ Ngọc Quang (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) tạo nên khung cảnh lãng mạn (Ảnh: Hoài Sơn).