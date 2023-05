Du lịch miền Tây vẫn hút khách trong dịp lễ 30/4

Cần Thơ: Đón gần một triệu du khách trong dịp lễ lớn

Theo báo cáo số liệu hoạt động du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ trong 5 ngày nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 năm 2023, tổng số khách tham quan, du lịch tại các sự kiện, lễ hội, khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố ước đạt khoảng 982.000 lượt, tăng 139% so với dịp lễ năm 2022.

Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 105.000 lượt khách lưu trú, tăng 44% so với dịp lễ năm 2022; trong đó, khách lưu trú quốc tế khoảng 1.800 lượt, tăng 360% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 523 tỷ đồng, tăng 185% so với dịp lễ năm 2022.

Chị Nguyễn Trinh từ Sóc Trăng đến check-in vườn dâu ở huyện Phong Điền, Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Các chương trình chào đón lễ nổi bật như lễ hội Bánh dân gian Nam bộ; Lễ hội khinh khí cầu với chủ đề "Bay lên Cần Thơ! Tự hào quê hương gạo trắng nước trong" diễn ra từ ngày 30/4-3/5; Cùng nhiều điểm tham quan, vui chơi như Đền Hùng, Cồn Sơn ở quận Bình Thủy, các vườn trái cây, du lịch sinh thái tại huyện Phong Điền...

Người dân tham quan lễ hội Khinh khí cầu lần đầu tổ chức ở Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dịp lễ 30/4, An Giang thu hút khoảng 100.000 lượt khách tham quan

Với lợi thế núi non hùng vĩ, ẩm thực phong phú cộng hưởng của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Chăm, 5 ngày nghỉ lễ vừa rồi An Giang đón khoảng 100.000 du khách đến vui chơi.

Trong đó, các khu, điểm du lịch ở An Giang thu hút đông lượng khách đến tham quan như Du lịch nông trại Phan Nam farm, Khu du lịch đồi Tức Dụp, Khu Du lịch núi Sam Châu Đốc, rừng tràm Trà Sư... mỗi điểm đón trên 1.000 lượt khách.

Giá vé máy bay tăng, khách "quay xe" đi tàu ra Phú Quốc

Ngày 3/5, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang vừa có báo cáo kết quả hoạt động du lịch dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4-1/5. Theo đó, trong 5 ngày nghỉ lễ, Kiên Giang đón hơn 270.000 lượt khách, giảm 9,4% so với năm 2022. Tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 210 tỷ đồng.

Du khách đi tàu cao tốc ra Phú Quốc (Ảnh: CTV).

Riêng TP Phú Quốc đón gần 113.000 lượt khách, giảm 11,5% so với cùng kỳ; trong đó có 6.800 khách quốc tế, tăng 58,1% so với cùng kỳ.

Trước đó, do ảnh hưởng nhiều nguyên nhân (có do giá vé máy bay trước lễ tăng cao) nên lượng khách đến Phú Quốc trong dịp lễ này giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều du khách chọn đi tàu ra đảo để tiết kiệm chi phí.

2 nữ du khách thả dáng ở bãi biển ngắm hoàng hôn tại Resort Sunset Sanato Phú Quốc (Ảnh: Bảo Kỳ).

Từ ngày 28/4 đến ngày 3/5, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc ước có khoảng 600 chuyến bay đưa đón khách đến Phú Quốc vui chơi, đón gần 116.000 lượt khách. Các chuyến phà, tàu cao tốc từ TP Hà Tiên, TP Rạch Giá đi TP Phú Quốc và ngược lại chạy hơn 50 chuyến/ngày, tăng hơn 10 chuyến so với ngày thường.