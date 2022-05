Du lịch Đà Nẵng khởi sắc sau "giấc ngủ đông"

Khách tăng kỷ lục

Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ ước đạt hơn 254.000 lượt, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246.600 lượt, tăng hơn 3,3 lần; khách quốc tế đạt khoảng 7.400 lượt, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Du khách xem minishow và trải nghiệm sản phẩm mới tại Bà Nà Hills.

Dù mới mở cửa trở lại, song Khu du lịch Sun World Ba Na Hills thu hút lượng khách cao nhất Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ này, với lượng khách tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, các điểm đến khác cũng thu hút số lượng khách cao như: Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón khoảng 25.000 khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách… Chính thức mở cửa trở lại từ ngày 30/4 sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch, Công viên Châu Á (Asia Park) cũng thu hút một lượng khách vô cùng ấn tượng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự trở lại của đông đảo du khách đã đem đến một không khí tưng bừng, nhộn nhịp cho thành phố bên sông Hàn trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, đánh dấu giai đoạn phục hồi hoàn toàn của du lịch Đà Nẵng.

"Số lượng du khách trong kỳ nghỉ lễ qua cho thấy ngành du lịch Đà Nẵng đã có những tín hiệu phục hồi thực sự, sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đây cũng là những chỉ dấu tích cực cho một mùa du lịch hè sôi động sắp tới, đồng thời mở ra một thời cơ mới trong việc đón đầu dòng khách quốc tế vào mùa cao điểm từ tháng 9 đến đầu năm sau", ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung chia sẻ.

Thác Thần Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills.

"Chìa khóa" để… thức giấc

Có thể nói, để có bước đột phá trong hành trình hồi phục sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, du lịch Đà Nẵng đã có cuộc cách mạng trong việc đổi mới sản phẩm, dịch vụ để thu hút khách.

Còn nhớ, dịp Tết Nhâm Dần vừa qua - vốn được xem là cơ hội thúc đẩy du lịch trở lại sau tác động của dịch Covid-19, trái ngược với sự sôi động của các điểm đến như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Sa Pa... du lịch Đà Nẵng khá trầm lắng. Nhiều điểm đến, khách sạn cửa đóng then cài, khách thưa thớt.

Trước tình hình đó, trong buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group tại Sun World Ba Na Hills hồi đầu tháng 2/2022, lãnh đạo Đà Nẵng đã bày tỏ mong muốn chính quyền sẽ đồng hành với doanh nghiệp hàng đầu tại thành phố, để kiến tạo nên các sản phẩm mới, làm mới các sản phẩm cũ, nhằm gia tăng giá trị độc đáo cho du lịch, quyết tâm đưa Đà Nẵng trở lại ngôi vương.

Khách đến vui chơi tại Công viên Châu Á.

Ngay sau đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính quyền thành phố cùng sự chủ động, linh hoạt của cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Đà Nẵng như có một luồng gió mới. Hàng loạt sản phẩm, dịch vụ mới đã được kiến tạo, xây dựng, nhiều sự kiện, chương trình được tổ chức liên tục, tạo nên một không khí tưng bừng, đầy màu sắc cho du lịch Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố tích cực triển khai mở cửa trở lại các đường bay quốc tế, truyền thông quảng bá, thu hút du khách nước ngoài quay trở lại.

Kể từ ngày 15/3, sau khi được mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại, thành phố đã tổ chức hàng loạt hoạt động, sự kiện và công bố các sản phẩm mới để thu hút khách như: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội khinh khí cầu; tổ chức đón 2 đường bay quốc tế đầu tiên từ Singapore và Thái Lan…

Phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, giải trí dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, ngành du lịch Đà Nẵng đã công bố một loạt chương trình, sự kiện hấp dẫn với chủ đề "Enjoy Danang - tận hưởng Đà Nẵng". Chuỗi sự kiện mùa du lịch biển 2022 với chương trình "Khai trương mùa du lịch biển" diễn ra từ ngày 28/4-3/5 tại Công viên Biển Đông, Bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Mỹ An, Mỹ Khê, T18, Nguyễn Tất Thành với nhiều hoạt động sôi động. Phố du lịch An Thượng khai trương, kết nối hoạt động biển đêm Mỹ An và chương trình Vũ hội đường phố…

Cùng với thành phố, các doanh nghiệp cũng không ngừng tung sản phẩm mới. Sun World Ba Na Hills của Sun Group ra mắt Cổng Thời Gian, Lâu đài Mặt trăng, Thác Thần Mặt trời, Lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 và show diễn chủ đề "The battle of the Moon Kingdom"… Nhiều hạng mục mới tại Bà Nà Hills cũng đang được tập đoàn này nỗ lực triển khai, để có thể không ngừng khiến du khách bất ngờ khi đến với Đà Nẵng. Theo hé lộ của đại diện Sun World Ba Na Hills, từ nay đến năm 2025, KDL này sẽ liên tục ra mắt những sản phẩm độc đáo và đẳng cấp chưa từng có tại Đà Nẵng như: Bảo tàng kết hợp cảnh quan mặt nước; Khu vườn nhiệt đới và các vườn hoa, thảm cây xanh… Hầm rượu vang với quy trình sản xuất rượu vang chuyên nghiệp trên đỉnh Bà Nà, show trình diễn Núi lửa; show trình diễn Hoa Hồng…

Những con số biết nói trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, cùng với nỗ lực kiến tạo sản phẩm độc đáo của các doanh nghiệp "sếu đầu đàn", tin rằng, du lịch Đà Nẵng sẽ trở lại ngôi vương, bằng những cú đột phá còn ngoạn mục hơn trước.