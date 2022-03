Du lịch Bình Định "bùng nổ" sau mở cửa

Doanh thu du lịch 3 tháng đầu năm đạt gần 1.300 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, đợt Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh này đón gần 160 nghìn lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021. Dù chưa hết tháng 3, lượng khách đến Bình Định đạt gần hơn 920 nghìn lượt, tăng 24%; doanh thu du lịch ước đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ.

Một góc thành phố biển Quy Nhơn về đêm (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo ghi nhận, những ngày đầu tháng 3, nhất là những ngày cuối tuần, nhiều điểm du lịch tại Bình Định bắt đầu nhộn nhịp trở lại, các cơ sở lưu trú, khu ăn uống... ngày càng đông du khách.

Tại khu du lịch Kỳ Co (xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) - điểm đến được mệnh danh là "Maldives Quy Nhơn" và Eo Gió - nơi du khách vẫn thường ví von là nơi "ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam", mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tiếp đó, nằm dọc tuyến đường biển ra hướng Bắc, khu du lịch Trung Lương - Cát Tiến (huyện Phù Cát) có bãi biển đẹp, bờ cát trắng, nước trong xanh đang thu hút khách tới nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, tại các du lịch như: Hầm Hô, Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn); Hòn Khô- Nhơn Hải; Ghềnh Ráng Tiên Sa (TP Quy Nhơn), những ngày cuối tuần lúc nào cũng rất đông du khách tham quan.

Ngoài những bãi biển đẹp, Bình Định còn có nhiều tháp Chăm cổ nằm rải rác ở một số địa phương (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Ngoài người dân địa phương, du khách đến Bình Định trong những ngày qua chủ yếu ở các tỉnh, thành phía Bắc, ở TPHCM và các tỉnh, thành trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Anh Nguyễn Dương, một du khách đến từ Hà Nội, cho biết: "Đầu xuân, gia đình tôi sẽ đi du lịch tại các địa phương khác, nhưng đây là lần đầu tiên đến với Quy Nhơn - Bình Định. Đúng như "quảng bá", Bình Định đang là điểm đến hấp dẫn, an toàn. Thời tiết ở đây nắng ấm hơn nhiều so với Hà Nội.

Tôi thích nhất là tắm biển ở Quy Nhơn. Ăn uống rất bình dân, không chặt chém, hải sản ngon và rẻ. Con người ở đây theo tôi cảm nhận thật tuyệt vời! Nhất định có cơ hội gia đình tôi sẽ rủ thêm bạn bè trở lại Quy Nhơn để trải nghiệm tiếp".

Nhiều du khách đặt trước tour hè đi Quy Nhơn

Quy Nhơn - Bình Định đang là "điểm sáng" trên bản đồ du lịch Việt Nam, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Ngay cả khi dịch Covid-19 vẫn còn tác động đến du lịch nhiều địa phương thì nơi đây vẫn được đánh giá cao là điểm đến an toàn - thân thiện - hấp dẫn.

Mùa cao điểm du lịch, du khách đến Bình Định tắm biển, lặn ngắm san hô rất đông.

Với lợi thế đường bờ biển dài 134km, Bình Định được thiên nhiên ban tặng nhiều danh thắng cảnh, bãi biển đẹp và còn nguyên sơ như các bãi biển Quy Nhơn, Hải Giang, Nhơn Lý, Trung Lương, Mũi Rồng - Tân Phụng, Lộ Diêu, Tam Quan… Cùng với đó là các đảo ven bờ, vũng vịnh, đầm phá, rừng ngập mặn, nhiều rạn san hô với hệ thủy sinh rất phong phú, đa dạng.

Bình Định còn được mệnh danh là vùng đất địa linh nhân kiệt, "đất võ trời văn" với nhiều di tích, thắng cảnh đẹp. Độc đáo nhất là hệ thống di tích tháp Chăm gần 1.000 năm tuổi bao gồm: Cụm tháp Bánh Ít, tháp Đôi, tháp Dương Long…

Một mô hình du lịch dã ngoại ở làng quê Bình Định (Ảnh: Nguyễn Dũng).

Theo ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, dự báo du khách sẽ tăng đột biến trong mùa cao điểm du lịch năm nay, vì nhiều đoàn khách đã đặt tour du lịch hè đến Bình Định.

Trước đó, dù chưa phải là cao điểm du lịch, dịp đầu năm, có thời điểm một số khách sạn 3 - 5 sao đã "cháy" phòng. Đây là dấu hiệu cho du lịch Bình Định bùng nổ trong bình thường mới, kể cả thị trường du lịch nội địa và quốc tế.

"Để thích ứng an toàn với tình hình dịch Covid-19, tỉnh Bình Định đã đẩy mạnh thực hiện nguyên tắc "Du lịch xanh: Điểm đến an toàn, trải nghiệm hấp dẫn", hướng tới bảo đảm tiêu chí an toàn cho du khách, người lao động và các hoạt động dịch vụ, du lịch", ông Thanh nói.

Merry Land Quy Nhơn (TP Quy Nhơn) được ví như "kỳ quan miền nhiệt đới" (Ảnh: Linh Hà).

Ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn cho biết, nhằm nâng tầm du lịch phố biển, vừa qua, UBND TP Quy Nhơn, Tập đoàn Hưng Thịnh và Tập đoàn Tư vấn Quốc tế Boston Consulting Group (BCG) đã ký thỏa thuận xây dựng đề án phát triển du lịch Quy Nhơn đến năm 2030 - tầm nhìn châu Á với mục tiêu đưa Quy Nhơn trở thành điểm du lịch hàng đầu châu lục. Phấn đấu đến năm 2025, TP Quy Nhơn đón trên 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 1,8 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt trên 13.000 tỷ đồng.