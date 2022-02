Du khách nườm nượp về chơi Tết, Bình Định bội thu hơn 117 tỷ đồng

Ngày 7/2, Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, từ ngày 31/1 - 6/2 (nhằm 29 tháng Chạp đến mùng 6 Tết nguyên đán), tỉnh này đã đón hơn 155.000 lượt khách, tăng 40% so với dịp Tết Tân Sửu 2021. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 117 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân, du khách du đến khu triển lãm tượng linh vật tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn).

Cụ thể, có hơn 140 nghìn lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trong tỉnh, tăng 40% so với năm 2021. Trong đó một số khu, điểm du lịch như: Hầm Hô, Bảo tàng Quang Trung, Đài Kính Thiên, khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê (huyện Tây Sơn), Kỳ Co, Kỳ Co (xã bán đảo Nhơn Lý, TP Quy Nhơn), khu du lịch Trung Lương (thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát), khu du lịch Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn)… đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú trong tỉnh mở cửa đón khách du lịch trong dịp Tết Nhâm Dần đạt 70% công suất phòng. Hầu hết các khách sạn từ 3 - 5 sao công suất phòng đạt 80 - 90%.

Tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt hơn 14 nghìn lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Những ngày đầu xuân năm mới, nhiều du khách lựa chọn du lịch biển đảo ở Quy Nhơn.

Ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định - cho hay, lượng khách đến Bình Định dịp Tết năm nay tăng cao ngoài dự đoán, phần lớn đi với hình thức tự túc theo nhóm gia đình. Đi bằng phương tiện cá nhân chủ yếu là du khách đến từ các tỉnh Tây Nguyên, như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum…

Riêng khách từ TPHCM, TP Hà Nội đến bằng đường hàng không với 165 chuyến bay từ hai thành phố trên đến sân bay Phù Cát, tăng 57% so với năm 2021. Đây là tín hiệu vui cho năm mới khởi động phát triển du lịch của tỉnh Bình Định.

Với phương châm "thích ứng an toàn", thời gian qua Sở Du lịch Bình Định đã tập trung triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú thực hiện nhằm xây dựng điểm đến, dịch vụ an toàn phục vụ du khách. Đồng thời, chủ động các phương án, kịch bản sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch có thể xảy ra.