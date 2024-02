Du khách xúng xính váy áo check-in phố cổ Hội An ngày Tết

Những ngày đầu tiên của năm mới, du khách nô nức đổ về các điểm du lịch nổi tiếng của Hội An vui chơi, trẩy hội trong tiết trời se lạnh. Trong 3 ngày nghỉ lễ Tết, TP Hội An chủ trương không bán vé tại tất cả các điểm tham quan.

Du khách đổ về phố cổ Hội An vui chơi ngày Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Các tuyến đường chính của phố cổ như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… chật kín du khách. Ngoài khách nội địa, du khách đến từ các quốc gia châu Á cũng có tục đón Tết nguyên đán như Trung Quốc, Hàn Quốc… đã chọn Hội An làm điểm du xuân.

Phố cổ Hội An được trang hoàng lung linh, rực rỡ, đứng ở bất cứ đâu du khách cũng có những tấm hình check in tuyệt đẹp, độc đáo.

Du khách đổ về Hội An du xuân (Video: Ngô Linh).

Bạn Lê Thùy Loan (du khách đến từ Quảng Ngãi) chia sẻ: "Ngày đầu tiên của năm mới, em cùng bạn bè chọn Hội An du xuân, lưu lại những bức hình tuyệt vời của tuổi trẻ. Phố cổ rất đông đúc, ai ai cũng rạng ngời, không khí Tết ở đây không phải nơi nào cũng có được".

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn ngành du lịch - dịch vụ - thương mại Hội An ước đạt 4.372 tỷ đồng, tăng 75,07% so với cùng kỳ, vượt 63,02% so với kế hoạch.

Du khách xúng xính áo dài du xuân (Ảnh: Ngô Linh).

Khách tham quan du lịch ước đạt 4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 165,36% so với kế hoạch, trong đó khách quốc tế ước đạt 3 triệu lượt, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Tổng lượng khách mua vé tham quan các điểm du lịch ước đạt hơn 3 triệu lượt, tăng hơn 130% so với cùng kỳ (khách quốc tế hơn 2,5 triệu lượt, khách trong nước hơn 600 lượt).

Khách Tây cũng diện cho mình những chiếc áo dài độc đáo (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An, có được kết quả trên, thành phố đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động du lịch cũng như các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có quy mô lớn.

Dấu ấn nổi bật nhất năm 2023 là việc Hội An chính thức là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Qua đó, tạo lập vị thế và thương hiệu mới cho thành phố.