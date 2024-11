Du khách trải nghiệm đi xích lô, ngồi thuyền ngắm phố cổ Hội An mùa lụt

Những ngày qua, mưa lớn kết hợp với việc xả nước điều tiết từ các thủy điện thượng nguồn khiến mực nước trên sông Vu Gia và Thu Bồn dâng cao. Sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn, cũng không ngoại lệ, gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố cổ Hội An.

Theo ghi nhận vào chiều tối 25/11, các tuyến đường ven sông Hoài như Bạch Đằng, Công Nữ Ngọc Hoa, và vòng cung Chùa Cầu đã bị ngập từ 0,5m đến 1,5m, gần đạt mức báo động 2.

Du khách thích thú khám phá phố cổ Hội An mùa nước lụt (Video: Ngô Linh).

Du khách trải nghiệm ngồi thuyền ngắm phố cổ mùa nước lụt (Ảnh: Ngô Linh).

Phố cổ Hội An mỗi khi nước dâng lại thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm lội nước lụt. Du khách thường thuê ghe để dạo dọc sông Hoài, ngắm nhìn cảnh sắc phố cổ trong mùa nước lụt. Đặc biệt, tại những đoạn nước thấp, các tài xế xích lô sẵn sàng đạp ngang qua để khách có thể trải nghiệm và chụp hình.

Anh Phạm Quang Vũ, một tài xế xích lô tại phố cổ Hội An, chia sẻ: "Một đoạn nhỏ chừng 50m trên đường Nguyễn Thái Học nước dâng khoảng 50cm, chúng tôi cố gắng đạp qua để khách chụp hình, quay phim. Chỉ khi chắc chắn đoạn đó an toàn, không gây nguy hiểm cho khách thì anh em bọn tôi mới dám đi".

Nhiều du khách khi tham quan phố cổ Hội An cũng rất thích thú với việc lội nước chụp hình hoặc ngồi cà phê ngắm phố mùa lụt.

Người dân tranh thủ mở dịch vụ chở khách qua chỗ ngập (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Hà Anh, một du khách từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đã nghe đến "đặc sản" mùa lụt tại Hội An từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Tôi cũng thấy tội cho người dân địa phương, mỗi lần như vậy dọn dẹp rất cực. Chúng tôi chỉ đứng ở nơi nước thấp, chụp vài tấm lưu niệm thôi".

Tại điểm ngập cục bộ ngay trước cầu An Hội, khách muốn lên cầu cần phải lội qua nước. Thời điểm này, nhiều người dân tranh thủ mở ra dịch vụ chạy xe máy đưa khách băng qua dòng nước.

Du khách ngồi xích lô ngắm cảnh mùa nước lũ ở phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Chị Lê Thị Niên, một hướng dẫn viên du lịch, chia sẻ: "Nhiều khách mang giày da hoặc giày thể thao, họ rất ngại phải lội qua nước. Khi hỏi ý kiến khách, họ đều đồng ý dùng phương án thuê xe, mỗi xe 10.000 đồng cho quãng đường ngập chừng 15m. Do mực nước thấp, mà đi đường vòng lại khá xa để đưa khách ra xe, nên chúng tôi đã chọn phương án trên".

Ông Võ Đăng Phong - Chủ tịch phường Minh An, thành phố Hội An - cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa lũ, địa phương đã cử dân quân chốt chặn, nhắc nhở du khách hạn chế đến các đoạn đường ngập sâu để chụp ảnh lưu niệm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.