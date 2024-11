Bác tin "chung chi" 1,6-1,8 tỷ đồng mỗi suất xích lô, ghe du lịch ở Hội An

Tài khoản Facebook có tên "Minh Ohio" đăng clip và khẳng định "Về phố cổ Hội An mình có được thông tin rất động trời. Để được lái những chiếc thuyền này (ghe bơi du lịch trên sông Hoài) và có mã số, những người chủ phải trả đâu đó 1,6-1,8 tỷ đồng để được lái hàng đêm. Thời gian hoạt động từ 16h đến 22h đêm".

Trong clip, tài khoản Facebook "Minh Ohio" còn nói: "Ngoài ra, để lái xe xích lô ngay tại phố cổ Hội An thì cũng tương tự, phải chi ra 1,6-1,8 tỷ đồng mới có một suất, một chân để lái xe xích lô".

Tài khoản Facebook "Minh Ohio" bịa đặt, vu khống chuyện "chung chi" 1,6-1,8 tỷ đồng để có suất bơi ghe, đạp xích lô ở Hội An (Ảnh chụp màn hình).

Dù chưa xác minh thông tin thực hư nhưng tài khoản Facebook "Minh Ohio" khẳng định chắc nịch đây là thông tin động trời.

Tối 23/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND thành phố Hội An - khẳng định, những thông tin lan truyền về việc chung chi hàng tỷ đồng để có suất ghe bơi, xích lô là không đúng sự thật.

"Những thông tin đó là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật. Về xích lô có tổng 100 chiếc đã cấp 20 năm nay, thành phố chỉ quản lý số xe chứ không quản lý người chạy.

20 năm trước, những người được cấp đều là người nghèo và không thu đồng nào, còn người đạp xích lô khi già yếu, bệnh tật chuyển nhượng xe cho ai và bao nhiêu, thành phố không can thiệp", Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định không có việc chung chi để có suất đạp xích lô hay bơi ghe (Ảnh: Ngô Linh).

Chủ tịch UBND thành phố Hội An cũng cho biết, ghe bơi đưa khách tham quan sông Hoài cũng như vậy. Do đoạn sông Hoài rất chật nên từ 5 năm trước đến nay, thành phố Hội An chỉ cấp 300 chiếc cho người dân nghèo trong khu phố cổ và cũng không thu tiền.

Thành phố Hội An chỉ quản số ghe chứ không quản lý người bơi, họ già yếu, bệnh tật có thể chuyển nhượng ghe cho người khác.

"Tất cả việc quản lý số lượng này là nhằm giữ gìn cảnh quan phố cổ không lộn xộn và đúng theo quy chế bảo tồn phố cổ do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành", Chủ tịch UBND thành phố Hội An nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hội An cũng chia sẻ: "Những chủ trương rất tốt, rất nhân văn từ bao năm nay mà bị đối tượng này đem ra bôi nhọ". Ông yêu cầu công an xác minh, xử lý đối tượng này và xử phạt nặng để răn đe những ai đưa tin đồn không có cơ sở.