Du khách tấp nập đến phố cổ Hội An vui chơi ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch

TP Hội An thường xuyên cho xe tuyên truyền về tình hình dịch trên địa bàn thành phố để người dân và du khách nắm bắt. Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch TP Hội An thông tin, nếu để Hội An lên vùng đỏ thì các hoạt động kinh doanh sẽ phải tạm dừng, do vậy thành phố quyết tâm thực hiện quyết liệt các biện pháp khống chế dịch. Các địa phương kiện toàn lại tổ tuyên truyền phòng chống Covid-19 cộng đồng. Vận động người dân tích cực khai báo y tế khi có triệu chứng hay có yếu tố dịch tễ. Tiếp tục khảo sát để chuẩn bị thêm các khu thu dung điều trị F0 thể nhẹ.