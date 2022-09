Du khách Singapore may váy giá 3,1 triệu đồng ở Hội An gây tranh cãi đắt rẻ

Du khách thường chọn các món ăn vặt hoặc đồ lưu niệm mua về làm quà sau mỗi chuyến du lịch. Nhưng cô gái người Singapore có tên Leeshuhadah, 22 tuổi, lại chọn cho mình một "món quà" riêng.

Trong chuyến đi tới Hội An, cô đã tới một cửa tiệm ở đây để đặt một chiếc váy may theo yêu cầu. Lấy cảm hứng từ chiếc maxi màu đỏ hồng đang bày bán khá phổ biến, Leeshuhadah đưa cho chủ tiệm may ảnh mẫu và yêu cầu làm cho mình một chiếc váy tương tự.

"Ở đây có ít cơ sở mà nhân viên may đo trực tiếp tại chỗ. Tôi đã tìm hiểu và đến cửa tiệm này. Được biết, họ khá nổi tiếng và uy tín, có tới 3 chi nhánh ở Hội An. Khi bước vào trong, tôi thấy choáng ngợp vì có quá nhiều loại vải để lựa chọn", nữ du khách người Singapore chia sẻ với tờ Asia One.

Nữ du khách người Singapore ướm thử chiếc váy được may đo trực tiếp theo yêu cầu tại cửa tiệm ở Hội An (Ảnh: Asia One).

Sau khi được thợ may tư vấn, cô gái khá bối rối chọn lựa vải, không biết nên lựa chất liệu nào. Cuối cùng, những người bạn của cô đã hỗ trợ giúp.

Vừa cho thợ may xem mẫu, Leeshuhadah cố gắng diễn tả ý muốn qua hành động. Chỉ sau khoảng 3 tiếng, chiếc váy may đo theo yêu cầu đã hoàn thành.

Khi bước ra khỏi phòng thử đồ với chiếc váy mới, nhóm bạn đi cùng đều tỏ ra hài lòng. "Kiểu dáng của chiếc váy khá tuyệt", họ nhận xét.

Về phần mình, Leeshuhadah cũng thích thú với trang phục mới và cho rằng "nó đẹp hơn so với tưởng tượng".

Sau khi trở về Singapore, nữ du khách đã chia sẻ toàn bộ trải nghiệm của mình trong một clip và đăng tải lên trang cá nhân, nơi cô có hơn 40.000 người theo dõi. Clip chia sẻ hôm 7/9 thu hút hàng nghìn bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Leeshuhadah cho biết, chiếc váy có giá 135 USD (khoảng 3,1 triệu đồng). Bên cạnh những lời khen ngợi, một số ý kiến cho rằng "váy quá đắt và không có gì đặc biệt".

"Váy thiết kế mà kiểu dáng quá bình thường. Tôi có thể mua được những chiếc rẻ hơn nhiều", một vài người để lại bình luận.

Trước nhiều tranh cãi về giá thành cũng như thiết kế của chiếc váy, cô gái người Singapore cho biết, bản gốc của sản phẩm được bày bán trên một trang thương mại có giá rẻ hơn váy của cô một chút. Tuy nhiên, chất liệu của nó là 100% polyester. Trong khi đó, váy của cô là hàng được may trực tiếp, chất liệu bằng lụa cao cấp của Việt Nam.

Ngoài ra, cô cũng đưa ra vài mẹo nhỏ với những ai có "ngân sách hạn chế". "Nếu không có nhiều lựa chọn và muốn giá tốt hơn, bạn có thể tìm mua ở chợ Bến Thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng ở đây sẽ phải đợi lâu hơn và ít sự lựa chọn vải vóc hơn", cô nói.