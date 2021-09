Du khách liều mình đi bộ trên tấm ván nhỏ ven ngọn núi cao hơn 2000 m

Dân trí Con đường đi bộ trên tấm ván rộng 30 cm nằm lưng chừng trên ngọn núi cao hơn 2000 m ở Thiểm Tây, Trung Quốc không dành cho những người bị tim mạch, cao huyết áp....

Du khách "liều mình" đi bộ trên tấm ván nhỏ xíu ven ngọn núi cao hơn 2000 m

Hóa Sơn là ngọn núi phía Tây trong ngũ đại ngọn núi của Trung Quốc và là ngọn núi có lịch sử lâu đời, mang ý nghĩa tôn giáo lớn lao. Đỉnh cao nhất là đỉnh Nam ở độ cao 2155 m. Con đường lên núi được gọi là một trong những con đường đi bộ nguy hiểm nhất trên thế giới.

Tới với Hóa Sơn, nhiều du khách trẻ đã "liều mình" trải nghiệm con đường đi bộ men theo vách núi. Con đường này chỉ là những tấm ván gỗ rộng chừng 30 cm ghép lại và tổng con đường ván gỗ này dài chừng 130 m.

Du khách đi bộ trên tấm ván nhỏ xíu ven ngọn núi cao hơn 2000 m.

"Đường ván gỗ" được dựng cách đây hơn 700 năm và được coi là đường đi bộ nguy hiểm nhất trên thế giới. Con đường rất dốc, hẹp và chỉ có một sợi dây an toàn để bảo vệ người trải nghiệm.

Nhiều khách du lịch đến đây để thử thách bản thân và cảm thấy rất thích thú. Con đường được xây dựng bởi một đạo sĩ tên là He Zhizhen cách đây hơn 700 năm với những chiếc đinh được đóng vào vách đá để định vị tấm ván gỗ cho mọi người đi bộ.

Hiện tại con đường ván gỗ này đã được cải thiện, sửa chữa nhưng vẫn còn rất hẹp. Ngoài ra, việc đi bộ không dẫn đến các con đường khác trên núi, có nghĩa là bạn cần phải quay lại bằng cách bạn đã đến. Vì vậy, khi đã đi trên con đường này, du khách buộc phải trải nghiệm cả chiều đi và chiều về.

Con đường "thót tim" nhất thế giới.

Đường ván gỗ "kinh dị" này nằm ở phía đông của đỉnh cao nhất trên Hóa Sơn. Đường đi bộ gồm ba đoạn. Đoạn trên là từ cổng trời Nam đến động Chaoyuan, nơi bạn mua và lấy dây an toàn. Đoạn này dài khoảng 20m, rộng 70cm có lan can bằng sắt. Vì vậy, nó là khá an toàn.

Theo hướng dẫn của nhân viên, bạn cần thắt chặt dây an toàn quanh ngực rồi tiếp tục phiêu lưu đến đoạn giữa. Đây có thể là thời điểm mà bạn cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp vì đoạn đường 10 m này gần như thẳng đứng.

Sau đó tiếp tục đi, bạn sẽ đến đoạn dưới, cũng là đoạn nguy hiểm nhất. Các hốc đá được đục trên vách đá để đóng cọc và đặt ván vào đó (có đoạn thậm chí không có ván và bạn phải dẫm lên các hốc đá). Khách du lịch đến đây thường phải bám vào vách đá và di chuyển theo chiều ngang từng chút một. Sau khi đến cuối con đường, bạn cần phải đi bộ để quay trở lại điểm xuất phát.

Rất đông du khách trẻ tới đây mỗi ngày.

Con đường "thót tim" này mở cửa cho du khách quanh năm ngoại trừ vì lý do bảo trì hoặc khi thời tiết không thuận lợi cho việc leo núi như mưa, tuyết.... Thời gian tốt nhất để đến đây là tháng 4, tháng 5, tháng 9 và tháng 10. Bởi vì mùa đông và đầu mùa xuân rất lạnh, mùa hè là mùa mưa và có 2 tháng nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 quá đông du khách.

Con đường đi bộ nguy hiểm nhất thế giới không dành cho khách du lịch có chiều cao dưới 1,5 m, trên 50 tuổi, hoặc mắc các bệnh về tim mạch, cao huyết áp, chứng sợ âm thanh.... Người trải nghiệm trên con đường này không được phép để chân trần, đi dép lê, giày cao gót hoặc mặc váy. Một đôi giày đi bộ đường dài chống trượt và một đôi găng tay chống trượt là cần thiết và phù hợp nhất.

Vĩnh Ngọc

Theo China