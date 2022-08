Du khách lênh đênh 4 ngày trên biển để "săn" ảnh cá voi ở Đề Gi

Khoảng một tháng nay, cá voi liên tục xuất hiện gần cửa biển Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát và khu vực Vũng Bồi, Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ (Bình Định). Sự xuất hiện của cá voi đã thu hút du khách và nhiều nhiếp ảnh gia.

Theo ngư dân trong khu vực, cá voi thường xuất hiện để săn mồi từ 5h30 hoặc chiều muộn, khoảng 16h30. Thông thường chúng săn mồi trong một tiếng rồi rời đi. Tuy nhiên, "lịch trình" này có thể thay đổi bất ngờ nên hành trình săn ảnh cá voi không hề đơn giản.

Mẹ con cá voi xuất hiện trên vùng biển Đề Gi. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Travel Blogger, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ngô Trần Hải An (Biệt danh Quỷ Cốc Tử) đã mất tới 4 ngày lênh đênh trên biển Vĩnh Lợi, gần cửa biển Đề Gi mới có thể bắt gặp cá voi xuất hiện.

"Khoảnh khắc diện kiến cá Ông trên biển Đề Gi, mọi giác quan của tôi như tê liệt, chỉ còn ngón tay vẫn mải miết bấm máy. Ba tiếng lênh đênh theo cá Ông săn mồi là khoảnh khắc tuyệt đẹp, tôi sẽ không thể nào quên", blogger Hải An chia sẻ.

Anh An mất tới 4 ngày mới có thể thực hiện bộ ảnh về cá voi tại biển Đề Gi. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Ngày đầu tiên, do một vài sự cố, anh Hải An không thể ra biển theo lịch trình dự kiến. Khi thấy trời sắp sang chiều, gần tới giờ cá voi ngoi lên săn mồi, anh An tìm đủ cách liên lạc mới có thể lên một chiếc cano ra biển.

Khi ra tới nơi, sóng cao hơn 1m, chiếc cano chòng chành vật lộn với giữa biển. Sóng lớn còn đánh tràn vào khoang tàu, hết đợt này qua đợt khác. Đến khi cano ra tới vị trí cá voi thường xuất hiện thì cả đoàn chờ mãi cũng không thấy chúng ngoi lên.

Ngày thứ hai, anh An tiếp tục ra khơi từ 4h sáng, hy vọng có thể săn khoảnh khắc cá voi săn mồi sớm bình minh. Vậy nhưng, sau 3 giờ chờ đợi, cá voi vẫn "bặt vô âm tín".

"Đến 7h sáng, mình đành quay về để tới sân bay, trở lại TPHCM làm việc. Vừa tới sân bay, tôi nghe tin cá Ông ngoi lên săn mồi. Lúc ấy, tôi vô cùng tiếc nuối", anh An chia sẻ. Chiều cùng ngày, ngay khi xong công việc tại TPHCM, anh An lại đi máy bay trở lại Phù Cát, bắt chuyến xe muộn đến Đề Gi.

Hành trình săn ảnh cá voi không dễ dàng. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Dù thấm mệt nhưng ngày hôm sau, anh An vẫn ra khơi từ 4 giờ sáng. Blogger này kiên nhẫn chờ đợi suốt 12 tiếng. Đến 17h30, khi anh An định trở về đất liền cho kịp chuyến bay đến Phú Quốc, cá voi bất ngờ xuất hiện. Anh An có những tấm ảnh đầu tiên về cá voi nhưng chưa thực sự ưng ý. Blogger này quyết định ở lại thêm một ngày nữa để săn trọn vẹn hình ảnh đẹp về cá voi.

Đến ngày thứ 4, thuyền của anh vừa ra đến nơi đã thấy cá voi đang săn mồi, ăn sáng từ xa. Con cá voi bơi vòng vòng rồi liên tục lao lên mặt nước đớp mồi. "Đàn cá rất lớn nên cá Ông thỏa thích đuổi theo đớp mồi, thưởng thức bữa sáng thịnh soạn", anh An chia sẻ.

Cá voi mẹ ngoi lên mặt nước săn mồi. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Khi cá voi táp mồi, các lớp nang trong miệng giúp đẩy nước ra ngoài nhưng giữ con mồi ở lại. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Đây là bức ảnh anh Hải An ưng ý nhất, được đặt tên là Ánh mắt đại dương. Linh hồn bức ảnh nằm ở ánh mắt của cá Ông. Bức ảnh này cực kỳ khó chụp vì mắt cá Ông rất bé. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Anh An cùng đoàn đã dõi theo cá voi suốt 3 tiếng. Lúc thì anh bay flycam theo hai mẹ con cá voi, lúc lại leo hẳn lên cột buồm cheo leo để chụp ảnh. Có những lúc cá Ông tiến gần đến tàu, ở khoảng cách chỉ vài mét.

Theo kinh nghiệm của blogger Ngô Trần Hải An, tại biển Đề Gi hiện tại có một cặp mẹ con cá voi mưu sinh hàng ngày. Cá voi thường lên săn mồi lúc 5h30 sáng hoặc 4 giờ chiều. Tùy theo luồng cá mà chúng xuất hiện lâu hay mau.

Anh An leo lên cột thuyền để quan sát và chụp ảnh cá voi. Đây là trải nghiệm đáng nhớ với blogger này.

Để săn ảnh cá voi, từ sân bay Phù Cát, anh đã thuê taxi đi về cảng Đề Gi, Vĩnh Lợi, rồi từ đây thuê tàu để ra biển. Hiện, giá thuê tàu thuyền ra biển khoảng 1,5 triệu đồng, tùy thời gian.

Từ bờ ra vùng biển gặp cá voi phải di chuyển khoảng 20-30 phút đi tàu. Thông thường, khi thấy chim biển tụ tập bay quần thảo chỗ nào thì cá ông sẽ ngoi lên chỗ đó.

Vị trí nào chim hải âu tụ tập bay quần thảo thì cá voi thường xuất hiện (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

"Điều quan trọng, bạn tuyệt đối không nên lao thuyền vào gần cá voi. Thuyền nên đậu xa để giảm tiếng ồn khiến cá voi hoảng hoặc đâm trúng", anh An cho biết.