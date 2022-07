Du khách làm nghệ nhân với "Nét hoa nghề Hội An"

Đây là một trong những hoạt động nhằm chào mừng Năm du lịch quốc gia Quảng Nam năm 2022, với chủ đề "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh".

Khai mạc sự kiện "Nét hoa nghề Hội An".

Với thông điệp tôn vinh giá trị văn hóa nghề truyền thống, sáng tạo để hướng tới tương lai, hoạt động trình diễn "Nét hoa nghề Hội An" là dịp để giới thiệu các nghề, làng nghề tại Hội An; tôn vinh các nghệ nhân, thợ thủ công mỹ nghệ; bảo tồn, sáng tạo và phát huy những giá trị truyền thống vào sự phát triển "ngành công nghiệp không khói" tại đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa Thế giới.

Những nghề, làng nghề tại Hội An như gốm Thanh Hà, mộc Kim Bồng, lụa và thổ cẩm, nghề làm đầu lân, làm lồng đèn, nghề làm tranh tre, đan lưới… được trình diễn, quảng bá trong không gian hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị, giúp người xem hiểu hơn về nét đẹp văn hóa lâu đời và sức sáng tạo, sự tài hoa của người Hội An.

Du khách thích thú "vọc đất" nặn gốm tại khu trưng bày làng gốm Thanh Hà.

Bên cạnh đó, không gian ẩm thực Hội An với các món ăn đặc sản gắn với làng nghề, làng quê xứ hội như rau Trà Quế, bánh ướt, cao lầu, mì Quảng và các loại bánh truyền thống như bánh đậu xanh, da lợn, bánh ram, bánh xoài… hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi thưởng thức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho hay chuỗi hoạt động "Nét hoa nghề Hội An" vừa hưởng ứng Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, đồng thời cũng là bước đi để Hội An khẳng định khát vọng và quyết tâm tham gia vào mạng lưới sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực nghề thủ công và văn nghệ dân gian.

Các bạn trẻ rất yêu thích các sản phẩm tinh xảo nặn từ gốm.

"Thời gian qua lượng du khách tăng đột biến, đặc biệt là khách nội địa, nhưng việc thu vé tham quan phố cổ không nhiều. Hiện nay, Hội An chưa đặt nặng thu phí tham quan, mà muốn nhân cơ hội này quảng bá hình ảnh thành phố Văn hóa - sinh thái - lịch sử đến bạn bè trong nước và quốc tế. Các sự kiện, lễ hội được tổ chức là cơ hội lớn để giới thiệu các làng nghề, sản phẩm du lịch Hội An", đại diện lãnh đạo chính quyền TP Hội An chia sẻ.

Nghệ thuật chế tác gốc tre tại Hội An.

Được biết, thành phố Hội An có 4 làng nghề, nghề được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là nghề mộc Kim Bồng, nghề khai thác yến Cù Lao Chàm, nghề gốm Thanh Hà và làng trồng rau Trà Quế.

Đặc biệt, còn có không gian giới thiệu thông tin du lịch và nghề truyền thống từ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, là địa phương kết nghĩa với thành phố Hội An.

Nghề làm đầu lân, mặt nạ đã có lịch sử lâu đời tại Hội An.

Đèn lồng - một "đặc sản" của Hội An.

Điệu múa tung tung da dá của đồng bào Cơtu huyện Tây Giang, Quảng Nam được trình diễn tại sự kiện.

Sự kiện "Nét hoa nghề Hội An" tiếp diễn đến hết ngày 17/7, tại Công viên văn hóa Đồng Hiệp, TP Hội An.