Du khách mắc kẹt tại Phú Quốc: Nằm trong khách sạn ngắm... mưa bão

Thay đổi lịch trình, mắc kẹt 2 ngày tại Phú Quốc

Gia đình anh Phan Thanh Quân, 37 tuổi, gồm 10 người lớn và 2 trẻ nhỏ, khởi hành từ Cần Thơ đi Phú Quốc ngày 9/7. Tối đó, trời bắt đầu mưa trắng xóa và kéo dài sang những ngày sau, khiến kế hoạch vui chơi của cả đoàn phải hủy bỏ.

"Chúng tôi đặt vé trước cả tháng, không dự đoán được tình hình thời tiết nguy hiểm", anh Quân nói.

Bất chấp thời tiết, gia đình anh Quân mặc áo mưa đến Thủy Cung tham quan. Bức ảnh vợ chồng anh check - in trước Cung điện Hải Vương - biểu tượng nổi bật của Phú Quốc, sau khi đăng tải lên mạng xã hội ngay lập tức gây "bão". Cộng đồng mạng hài hước bình luận anh chị là cặp đôi "ăn chơi không sợ mưa rơi".

"Tôi và vợ chụp hình để lưu giữ kỷ niệm du lịch ngày mưa, không ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội", anh Quân cười.

Bức ảnh vợ chồng anh Quân mặc áo mưa, chụp trước Cung điện Hải Vương gây bão cộng đồng mạng (Ảnh: NVCC)

Từ ngày 10/7, Phú Quốc chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp giữa biển Đông nên một số địa bàn xảy ra mưa lớn kèm dông, lốc. Thời tiết xấu khiến tàu phà vận tải hành khách tạm ngừng hoạt động, các chuyến bay đến/đi Phú Quốc bị cắt giảm.

Các hoạt động tham quan ngoài trời, cáp treo, lặn san hô,… cũng ngừng phục vụ. Lịch trình tham quan các hòn đảo của gia đình anh Quân thay bằng những hoạt động vui chơi trong nhà tại khách sạn.

Theo kế hoạch, cả đoàn sẽ rời Phú Quốc ngày 13/7 trên tàu biển cao tốc. Tuy nhiên, bến phà thông báo dừng hoạt động, dự kiến 8h sáng 15/7 mới có thể chở khách về đất liền.

Gia đình anh Quân thuộc nhóm hơn 40.000 du khách mắc kẹt tại Phú Quốc.

"Chúng tôi phải kéo dài lịch trình, phát sinh tiền khách sạn, chi phí ăn uống. Một số người còn bị ảnh hưởng công việc", anh Quân cho biết.

Dù đã nhiều lần du lịch Phú Quốc nhưng theo anh Quân đây là chuyến đi đáng nhớ nhất với cả gia đình.

"Mỗi trải nghiệm có những kỷ niệm khác nhau. Khi trời nổi giông bão, tôi hiểu hơn về những khắc nghiệt và thiệt hại mà người dân trên đảo phải gánh chịu", anh nói.

Các đoàn du lịch đến Phú Quốc thời điểm này đều chịu cảnh trời mưa triền miên (Ảnh: Check in Việt Nam)

Mỹ Vân, 22 tuổi, cùng gia đình mất 5 tiếng đồng hồ từ TPHCM đến Phú Quốc, nhưng không thể hạ cánh do thời tiết xấu, nên phải đáp xuống Cần Thơ, sau đó hạ cánh an toàn ở Phú Quốc. Do đã đặt vé máy bay từ trước nên dù biết trời mưa nhiều, cả gia đình thống nhất vẫn thực hiện chuyến đi.

"Chúng tôi chỉ ở resort ăn ngủ, bơi bể, ngắm mưa rơi. Du lịch đúng là chuyển chỗ ngủ từ nhà đến nơi sang chảnh hơn", Vân hài hước nói.

Hủy tour, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Nguyễn Việt Trinh, 25 tuổi, cảm thấy may mắn khi cùng 2 người bạn thân, kịp bắt chuyến bay về lại TPHCM hôm 11/7. Chuyến đi của Trinh bắt đầu từ ngày 9/7, nhân kỷ niệm 10 năm tình bạn, trong đó một người về từ nước ngoài sau 5-6 năm, nhưng không ngờ chỉ toàn… mưa và mưa.

"Phần lớn thời gian chúng tôi ở trong resort, chỉ tranh thủ những lúc tạnh mưa ra ngoài chụp ảnh", Trinh kể.

Lần đầu tiên tới Phú Quốc của nhóm bạn không mấy suôn sẻ khi một số địa điểm du lịch đóng cửa do ảnh hưởng của áp thấp. Khi nghe tin thời tiết nguy kiểm, Trinh buồn và khá lo lắng.

Chuyến bay về lại TPHCM bị delay từ trưa đến 2h chiều 11/7. "May mắn, chúng tôi không bị mắc kẹt tại Phú Quốc. Mong co mọi người đều bình an", cô nói.

Nhóm bạn của Trinh trước và sau khi những cơn mưa ập xuống (Ảnh: NVCC)

Anh Trương Phú Quốc, nhân viên truyền thông Công ty Plan To Travel, chụp những bức ảnh về thời tiết và cập nhật liên tục lên mạng xã hội để du khách nắm thông tin.

"Những ngày qua, Phú Quốc mưa lớn, nhiều nơi bị ngập", anh nói và cho biết tất cả tour trong 3 ngày từ 10 đến 11/7 đều bị hủy, công ty phải hoàn tiền cho khoảng 900 khách, ước tính 900 triệu đồng.

Một số hành khách trên đảo được hướng dẫn, tư vấn nơi ăn uống, khách sạn giá cả hợp lý trong một vài ngày mắc kẹt. Dự kiến, 2-3 ngày tới khi tình hình ổn định, anh Quốc có thể nhận tour trở lại.

"Tháng 7 là mùa mưa ở đảo, du khách nên theo dõi dự báo thời tiết để sắp xếp chuyến đi thuận lợi", anh khuyến cáo.

Anh Quốc bất lực ngồi ngắm biển... (Ảnh: NVCC)

Nhiều công ty du lịch hay khu resort đã thông báo trên các trang Fanpage chính thức về việc tạm dừng dịch vụ tham quan, chụp ảnh ở bãi biển với lý do ảnh hưởng của thời tiết xấu, sóng lớn và gió giật với cường độ mạnh rất nguy hiểm.

Phú Quốc hiện là một trong những điểm đến đông khách du lịch nhất Việt Nam sau hai năm dịch Covid-19. Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, 6 tháng đầu năm nay, lượng khách tới Phú Quốc đạt gần 2,4 triệu lượt, trong đó khách quốc tế hơn 46.000.