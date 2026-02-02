Du khách đổ tới vùng hẻo lánh ở Australia tìm suối nước nóng "ma" vì tin AI

Theo hãng tin CNN và Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC), sự việc bắt nguồn từ một bài viết trên website Tasmania Tours (hiện đã bị gỡ bỏ). Bài viết này xếp hạng những suối nước nóng tự nhiên đẹp nhất Australia và đưa cái tên Weldborough Hot Springs (bang Tasmania, Australia) vào vị trí thứ 4, mô tả nơi đây là “khu nghỉ dưỡng giữa rừng tách biệt, yên tĩnh”.

Bài viết ca ngợi Weldborough như thiên đường thư giãn, được nhiều nhóm leo núi, tổ chức nghỉ dưỡng và người yêu thiên nhiên ưa chuộng. Không chỉ vậy, bài viết còn gọi đây là một trong những suối nước nóng hoang sơ nhất Tasmania.

Một suối nước nóng tại Vườn quốc gia Yellowstone (Mỹ) (Ảnh: Getty).

Bài viết được đăng tải từ tháng 7/2025, nhanh chóng khiến lượng lớn du khách tìm đến Weldborough - một thị trấn nông thôn hẻo lánh, cách trung tâm Hobart đến khoảng 300km. Tuy nhiên, trên thực tế, Weldborough không hề có suối nước nóng nào.

Bà Kristy Probert - chủ một khách sạn kiêm quán rượu tại khu vực này - cho biết: “Ban đầu chỉ có vài cuộc gọi hỏi đường, sau đó, du khách kéo tới ngày càng đông. Có ngày tôi nhận khoảng 5 cuộc gọi và 2-3 người trực tiếp tới khách sạn chỉ để hỏi suối nước nóng ở đâu”, bà kể.

Weldborough chỉ có sông Weld với nước lạnh buốt, thường chỉ được các thợ đãi khoáng sản sử dụng. Sau khi sự việc gây xôn xao, bà Kristy Probert đã trực tiếp trao đổi với ông Scott Hennessy - người điều hành website Tasmania Tours.

Ông Scott Hennessy cho biết, Tasmania Tours thuộc công ty Australian Tours and Cruises (bang New South Wales) - đơn vị đang vận hành nhiều website bán tour trên khắp Australia. Do thiếu nhân sự viết nội dung, công ty buộc phải thuê ngoài một bộ phận làm truyền thông.

Đơn vị này sử dụng AI để sản xuất nội dung, song các bài viết không được kiểm tra kỹ trước khi đăng tải, dẫn tới thông tin sai lệch.

Vùng Hounville ở Tasmania (Australia) (Ảnh: Getty).

“Có lúc AI làm rất tốt, đúng như kỳ vọng, nhưng cũng có lúc sai hoàn toàn”, ông nói. Ông Hennessy cho biết từng chứng kiến AI bịa ra những con vật không tồn tại trên thế giới.

Sau sự cố, Tasmania Tours đã gỡ bỏ toàn bộ bài viết được tạo bằng AI. Ông Hennessy khẳng định công ty không lừa đảo và hiện vẫn cung cấp các tour du lịch hợp pháp.