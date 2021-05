Dù bị hủy 40% phòng nhưng du lịch Lào Cai vẫn thu hơn 200 tỷ đồng

Dân trí Cổng thông tin tỉnh Lào Cai cho biết dù bị hủy 30-40% số phòng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng dịp lễ 30/4 và 1/5 toàn ngành du lịch tỉnh Lào Cai vẫn thu về 208,4 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Sa pa phải hủy chương trình múa sạp.

Dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5, tổng lượng khách đến tỉnh Lào Cai đạt 63.640 lượt khách, tăng 4,2 lần so với năm 2020, trong đó 100% là khách nội địa.

Lượng khách du lịch tới tập trung chủ yếu tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh như thị xã Sa Pa đón khoảng 44.318 lượt khách; huyện vùng cao Bắc Hà đón khoảng 4.500 lượt khách, thành phố biên giới Lào Cai đón khoảng 27.100 lượt khách.

Tại một số khu, điểm du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ tính đến hết ngày 02/5/2021: Khu du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa đón 20.722 lượt khách; Khu du lịch Hàm Rồng Sa Pa đón 3.749 lượt khách; khu du lịch Cát Cát Sa Pa đón 4.965 lượt khách; điểm du lịch Thác Bạc Sa Pa và các điểm du lịch cộng đồng khác đón 4.444 lượt khách.

Tình trạng hủy phòng khoảng 30-40% các booking trước đó, tập trung ở các khách sạn 1-2 sao và nhà nghỉ, công suất phòng nghỉ trong kỳ nghỉ lễ đạt khoảng 50-55%. Tuy nhiên tổng doanh thu từ du lịch toàn tỉnh Lào Cai ước đạt 208,4 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so dự kiến.

Trước đó ngành du lịch tỉnh Lào Cai đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ du khách tới thăm dịp lễ 30/4 và 1/5, đồng thời thực hiện kích cầu du lịch với hy vọng đón 2,1 triệu lượt khách du lịch năm 2021.

Do ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 nên sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ngành du lịch Lào Cai dự đoán sẽ gặp khó khăn nhiều khó khăn do lượng khách quốc tế chưa có, khách nội địa giảm mạnh do lo ngại dịch bệnh...

Phạm Ngọc Triển