Đồng Nai bàn cách giữ chân khách quốc tế quá cảnh sân bay Long Thành

UBND thành phố Đồng Nai vừa phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức chương trình Tọa đàm với chủ đề "Du lịch Đồng Nai cất cánh cùng sân bay Long Thành" với hơn 200 đại biểu là chuyên gia các trường đại học, nhà đầu tư, doanh nghiệp lữ hành và các hiệp hội du lịch các địa phương trong cả nước tham gia.

Ngay sau khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cùng sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm là cơ hội lớn cho du lịch Đồng Nai phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi tọa đàm, nhiều chuyên gia du lịch, nhà đầu tư, quản lý công ty lữ hành đã chia sẻ nhiều ý kiến, giải pháp giúp du lịch Đồng Nai "cất cánh" trong thời gian tới.

PGS TS Huỳnh Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM chia sẻ hiến kế giúp du lịch thành phố Đồng Nai phát triển (Ảnh: Hoàng Bình).

Tận dụng lợi thế sân bay quốc tế, nhiều ý kiến cho rằng Đồng Nai nên phát triển điểm đến hay một trung tâm trải nghiệm ngắn phục vụ dòng khách qua sân bay Long Thành, trong đó có lượng khách quá cảnh sân bay 4-6 giờ. Các điểm đến, sản phẩm du lịch quanh sân bay cần có tính trải nghiệm, đặc trưng văn hóa, gắn với sinh thái, ẩm thực và quà tặng địa phương.

Nhiều ý kiến cho rằng, du khách quá cảnh sân bay Long Thành khoảng 4-6 giờ có thể tham quan trải nghiệm rừng ngập mặn Nhơn Trạch, thưởng thức đặc sản Đồng Nai, du thuyền ngắm sông Đồng Nai hoặc trải nghiệm vườn trái cây Long Khánh, tham quan địa đạo Nhơn Trạch... Hoặc nhiều trải nghiệm ngắn ngày rất độc đáo ở Đồng Nai sẽ thu hút du khách như rừng Nam Cát Tiên, Bù Gia Mập, Mã Đà, hồ Trị An...

Du khách tham quan khu du lịch Bửu Long (Ảnh: Hoàng Bình).

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều công ty lữ hành đề cập đến câu chuyện đầu tư kết nối từ sân bay đến điểm đến, phương tiện vận chuyển, chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú, nhân lực du lịch, thông tin hướng dẫn du khách, sự phối hợp giữa hàng không – lữ hành - khu du lịch - chính quyền - doanh nghiệp.

Ông Phạm Hương Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng Nai, cho biết, thành phố Đồng Nai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá phát triển du lịch, song cũng đặt ra nhiều áp lực về hạ tầng, chất lượng dịch vụ và xây dựng sản phẩm đặc trưng. Vì vậy, tọa đàm được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối các doanh nghiệp, chuyên gia và nhà quản lý cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm đưa du lịch Đồng Nai phát triển chuyên nghiệp, bền vững và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn nhìn nhận thẳng thắn, du lịch Đồng Nai có tiềm năng, có những lĩnh vực đã có sản phẩm, tuy nhiên những sản phẩm này vẫn chưa kết nối và chưa tiếp sức để hỗ trợ phát triển bền vững.

Ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Lê Trường Sơn, năm 2025, cảng Phước An đón 6 tàu du lịch quốc tế với hơn 10.000 khách. Tuy nhiên, toàn bộ khách cập cảng ở Đồng Nai đều di chuyển về TPHCM lưu trú và tham quan. Đây là câu chuyện đặt ra, Đồng Nai đang bỏ qua nhiều cơ hội cụ thể, chưa thể đón được những dòng khách quốc tế lớn. Vì vậy chúng ta cần bắt tay ngay vào thực hiện xây dựng các sản phẩm, điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai đánh giá cao những ý kiến chia sẻ, góp ý và tham luận của các đại biểu. Những ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch sẽ giúp cho ngành du lịch thành phố có thêm góc nhìn để phát triển. Ông Sơn yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai cần bắt tay xây dựng ngay các sản phẩm, đồng thời có những tham mưu lãnh đạo thành phố xây dựng nghị quyết phát triển du lịch trong thời gian tới.

Đặc biệt là cần có sự phối hợp với các sở, ngành, địa phương tạo ra những sản phẩm du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với sân bay Long Thành trên cơ sở phát huy những giá trị về văn hóa, sản phẩm đặc trưng về nông nghiệp, ẩm thực…