Đơn vị quản lý lên tiếng việc kim tiêm xuất hiện trên bãi biển Đà Nẵng

Ngày 29/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã có phản hồi ý kiến người dân về tình trạng quản lý an ninh trật tự, môi trường tại khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng (phường Sơn Trà).

Theo phản ánh, tại bãi biển Phạm Văn Đồng xảy ra tình trạng tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt ban đêm, xả rác bừa bãi; rác không được thu dọn kịp thời, tồn đọng lâu ngày gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Phản ánh đính kèm hình ảnh chụp bài đăng trên mạng xã hội ghi lại sự việc phát hiện kim tiêm trên bãi biển (Ảnh: Hoài Sơn).

Người dân cũng phản ánh một số nhà vệ sinh công cộng ven biển xuống cấp, có mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và trải nghiệm của người dân, du khách. Đáng lo ngại, tại khu vực đường Hồ Xuân Hương còn xuất hiện kim tiêm trên bãi biển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tiếp nhận phản ánh nêu trên.

Đối với tình trạng tụ tập ăn uống ban đêm, xả rác bừa bãi và phản ánh về việc xuất hiện kim tiêm tại một số khu vực, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẽ bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, yêu cầu Xí nghiệp Môi trường sông biển thu gom rác thải, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Đối với vấn đề nhà vệ sinh công cộng ven biển, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã đề xuất và đang triển khai kế hoạch nâng cấp, xây mới, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay.

Trong thời gian chờ thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh tiếp tục được tăng cường, yêu cầu các đơn vị quản lý trực thường xuyên dọn dẹp, khắc phục tình trạng có mùi hôi, gây bất tiện và ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của người dân và du khách.