Đón Tết sớm tại đô thị Vinhomes Green Paradise

Màn chào sân của đô thị điểm đến quốc tế

Sáng cuối tuần, anh Minh Quân, cư dân phường Phú Thuận (TPHCM), đưa cả gia đình tới Cần Giờ từ sớm. Không chỉ là một chuyến du xuân, đây còn là dịp để cả nhà anh trực tiếp trải nghiệm lễ hội xuân tại nơi vừa được anh chọn làm chốn an cư - Vinhomes Green Paradise.

“Tôi muốn bố mẹ và các con tận mắt thấy nơi mình sẽ sống trong tương lai”, anh Quân chia sẻ.

Khai hội từ 7/2, Green Paradise Tet Fest đón dòng người tấp nập đổ về vui chơi mỗi ngày (Ảnh: Vingroup).

Ngay khi đặt chân vào khu lễ hội, cảm giác đầu tiên của anh Quân là sự choáng ngợp. Giữa một đại công trường đang được triển khai thần tốc, hệ thống hạ tầng trục chính đã hiện diện rõ nét, đường rộng thênh thang, cây xanh bắt đầu phủ bóng, không gian mở khoáng đạt.

Trong bối cảnh đó, Green Paradise Tết Fest như một bức tranh xuân sống động, được tổ chức bài bản, quy mô và giàu trải nghiệm, đúng tinh thần một điểm đến du lịch tầm vóc quốc tế.

Không khí Tết lan tỏa khắp không gian với dòng người đổ về tấp nập. Đường hoa mai - đào lớn nhất Việt Nam đang độ bung nở tạo nên khung cảnh rực rỡ. Cây mai 150 năm tuổi trở thành điểm hẹn văn hóa cho du khách dừng chân du xuân, chụp ảnh và thưởng lãm.

Giữa vùng đất phương Nam quen sắc mai vàng, sự xuất hiện của “rừng” hoa đào mang không khí Tết miền Bắc tạo nên cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thú vị (Ảnh: Vingroup).

Trên cao, khinh khí cầu và dù lượn tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng, mở ra góc nhìn toàn cảnh về vùng đất rừng - biển hiếm có của TPHCM. Dưới mặt đất, khu ẩm thực Tết 3 miền luôn tấp nập, xen kẽ các trò chơi dân gian và hoạt động trải nghiệm cho trẻ nhỏ, tạo nên không khí sum vầy đúng nghĩa cho nhiều thế hệ.

Với những trải nghiệm lần đầu xuất hiện, Green Paradise Tet Fest trở thành điểm đến du xuân “hot” bậc nhất miền Nam (Ảnh: Vingroup).

“Dù dự án vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhưng lễ hội lại có độ hoàn thiện rất cao và có bản sắc riêng, đúng với hình dung về một đô thị du lịch trong tương lai”, anh Quân chia sẻ.

Giữa khung cảnh ấy, anh Quân càng thêm chắc chắn rằng quyết định chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi an cư là hoàn toàn hợp lý. Lễ hội này không chỉ mang lại niềm vui trước thềm năm mới, mà còn cho thấy tiềm năng vận hành của một đô thị hướng tới đón 40 triệu du khách mỗi năm - nơi nhịp sống sôi động và giá trị an cư có thể song hành bền vững.

Lễ hội thu hút nhiều cư dân tương lai của Vinhomes Green Paradise tới vui chơi, trải nghiệm (Ảnh: Vingroup).

Vinhomes Green Paradise - Chốn sống mơ ước bên “rừng vàng, biển bạc”

Qua những trải nghiệm Tết sớm, bức tranh về cuộc sống tương lai tại Vinhomes Green Paradise hiện lên rõ nét hơn. Khu đô thị không hướng tới những mùa lễ hội ngắn hạn, mà được quy hoạch để vận hành sôi động quanh năm, nuôi dưỡng trải nghiệm, văn hóa và hạnh phúc gia đình trong một môi trường sống toàn diện.

Được định vị là đô thị ESG++ hàng đầu, Vinhomes Green Paradise đặt phát triển bền vững làm nền tảng. Nhờ được bao bọc bởi hệ sinh thái rừng ngập mặn nguyên sinh và biển trời khoáng đạt của Cần Giờ, nơi đây sở hữu môi trường trong lành, khí hậu dễ chịu, mát mẻ hơn trung tâm TPHCM từ 2-3 độ C, mang đến chất sống nghỉ dưỡng đúng nghĩa mỗi ngày.

Sự giao thoa giữa thiên nhiên “rừng vàng - biển bạc” và chuẩn sống đô thị quốc tế tạo nên một không gian sống hiếm có, không dễ tìm ở các đô thị lớn (Ảnh: Vingroup).

Cuộc sống tại đây còn được làm giàu bởi những trải nghiệm đẳng cấp của một đô thị du lịch - nghỉ dưỡng quốc tế, với hệ sinh thái tiện ích quy mô hàng đầu khu vực. Nổi bật là quần thể vui chơi giải trí VinWonders rộng 122ha với ngọn núi tuyết nhân tạo; bộ đôi sân golf 18 hố trải rộng 155ha; nhà hát Sóng Xanh quy mô hàng đầu Đông Nam Á; tổ hợp giải trí 24/7 Cosmo Bay hàng đầu châu Á, cùng bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác Cleveland Clinic (Mỹ)…

Ngay trong khuôn khổ lễ hội, nhiều du khách đã dành thời gian tìm hiểu dự án tại văn phòng bán hàng. Chị Thu Hà, một du khách đến từ Vũng Tàu, chia sẻ rằng sau khi trải nghiệm sớm đô thị ESG++ và được tư vấn trực tiếp, chị đã nghiêm túc cân nhắc việc sở hữu một ngôi nhà tại đây.

“Dự án cho thấy rõ quy mô và tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch. Tôi nghĩ nếu chọn nơi để sống lâu dài, nhất định phải là Vinhomes Green Paradise. Sau này còn có đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, việc đi lại sẽ càng tiện lợi”, chị Hà nói.

Nhiều du khách đã quyết định trở thành cư dân của Vinhomes Green Paradise sau chuyến du xuân (Ảnh: Vingroup).

Green Paradise Tet Fest không chỉ mở màn một mùa lễ hội, mà còn mở ra hình dung rõ nét về tương lai sống tại đô thị biển Cần Giờ. Khi thiên nhiên độc bản, văn hóa đặc sắc, quy hoạch đồng bộ, tiện ích cao cấp và vận hành chuyên nghiệp cùng hiện diện, nơi đây sẽ không chỉ là điểm đến quốc tế mới của Việt Nam, mà còn là lựa chọn an cư mang tầm nhìn dài hạn cho những cư dân toàn cầu.