Độc đáo quán cà phê neo mình bên sườn núi ở Sapa

Phiêu lưu trong từng bước chân

Nhu cầu thưởng thức cà phê ngày một lớn đã tạo nên nhiều xu hướng mới trong sự phát triển của các mô hình cà phê, mà một trong số đó có những quán cà phê ẩn mình trong dãy núi.

Tại nhiều nơi trên thế giới như Bergrestaurant Kleine Scheidegg ở Thụy Sĩ, Stratosfare ở New Zealand hay Chalet de la Marine ở Pháp, để thưởng thức tách cà phê đặc biệt ấy, du khách có thể mất nhiều thời gian di chuyển, có khi bằng trực thăng, cáp treo hay băng qua sông xanh, núi tuyết. Nhưng những thách thức này đã tạo ra một điểm đặc biệt và lôi cuốn, khiến cho mỗi tách cà phê như một món quà cuối hành trình lạc vào thiên nhiên.

Những quán cà phê trên núi - nơi bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng bằng mọi giác quan (Ảnh: Tus De Liab).

Lên cao hơn để tận hưởng trọn vẹn hơn

Thưởng thức cà phê trên núi là trải nghiệm đánh thức mọi giác quan. Trong tay tách cà phê thơm nồng, ấm nóng giữa tiết trời se lạnh nơi nẻo cao và phóng tầm mắt ra xa, một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp đã hiện ra trước mắt bạn.

Đó là nơi đôi mắt được đặt vào tràn ngập những lớp phủ đầy màu sắc của thiên nhiên: màu trời cao xanh biếc, cánh rừng xanh ngát sâu thẳm, nắng ấm vàng nhẹ và những gam màu tuyệt đẹp khác của tự nhiên đến từ cây, cỏ và những nhành hoa, phiến đá.

Từng lúc một, làn da bạn khẽ rùng mình trước những đợt gió lạnh phảng phất lướt qua như đang chơi đùa với mây và nắng. Hòa quyện trong tiếng gió là tiếng chim hót vang một góc trời hay tiếng lá xào xạc cuối mùa.

Mỗi tách cà phê như một món quà cuối hành trình lạc vào thiên nhiên của mỗi du khách (Ảnh: Tus De Liab).

Từng giác quan sẽ được thỏa mãn khi ôm trọn tách cà phê trên tay, từng nốt hương thơm dịu mà nồng nàn đặc trưng của cà phê, sẽ nhẹ nhàng quyến rũ khứu giác, vị giác của bạn. Bạn được thỏa mãn với vị đắng ngọt nhẹ trong không gian đầy mê hoặc ấy của thiên nhiên. Đó là trải nghiệm mà bạn khó có được ở nơi khác.

Tus De Liab - quán cà phê neo mình bên sườn núi ở Sapa

Tus De Liab Restaurant & Coffee - quán cà phê neo mình bên sườn núi ở Sapa (Ảnh: Tus De Liab).

Tus De Liab Restaurant & Coffee là quán cà phê đặc biệt như thế. Nằm trong khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort, Tus De Liab thu hút những vị khách bởi vị trí đặc biệt cao tại Sapa. Quán cà phê nhỏ nằm nép mình bên sườn nam của núi Hàm Rồng, tầm nhìn hướng trọn thung lũng Mường Hoa hùng vĩ với những thửa ruộng bậc thang thay đổi theo mùa vốn được bình chọn là "Top 10 ruộng bậc thang đẹp nhất trên thế giới".

Để di chuyển đến Tus De Liab, du khách có thể đi taxi 10 phút từ trung tâm Sapa đến Ville De Mont Mountain Resort, nhân viên tại khu nghỉ dưỡng sẽ đón bạn bằng xe điện, và đi bộ thêm khoảng 60 bậc thang đá, Tus De Liab Restaurant & Coffee chào đón bạn với thiên nhiên Tây Bắc tuyệt đẹp.

Thưởng thức tách capuchino hương quế hồi ấm áp ăn kèm bánh sừng bò mềm thơm, hay những thức uống tượng trưng cho khí hậu đặc biệt của Sapa như series Sapa Fog (sương trời Sapa) với trà sữa bá tước nóng cho ngày lạnh với làn khói nhẹ và trà bá tước kem cho ngày nắng ửng hồng với lớp kem như áng mây bồng bềnh.

Không chỉ là một quán cà phê, Tus De Liab cũng là một nhà hàng mang đến du khách những trải nghiệm âm nhạc và ẩm thực trên núi cao độc đáo như: show nhạc Twilight by the valley đón hoàng hôn bên thung lũng, bữa tiệc Chasing the Sunset lãng mạn hay những lễ cưới ngoạn mục trên đỉnh núi 1.600m.

Bữa tiệc âm nhạc kết hợp ẩm thực trên đỉnh núi 1.600m (Ảnh: Tus De Liab).

Khi ánh nắng vàng dần buông trên đỉnh núi, được hòa mình vào những giai điệu du dương trong không gian đầy mê hoặc của ánh chiều tà, thực khách sẽ xuýt xoa trước hương vị của từng món ăn bản địa tinh tế được chuẩn bị bởi đội ngũ đầu bếp tài hoa của Ville De Mont Mountain Resort.

Nơi săn mây tại Sapa (Ảnh: Tus De Liab).

Nơi dành cho các tín đồ săn mây

Tus De Liab là nơi thích hợp săn mây dành cho những ai muốn trọn vẹn tận hưởng giấc ngủ ấm áp trong thời tiết se lạnh của Sapa. Sau khi thưởng thức bữa sáng bản địa hấp dẫn, bạn có thể ghé thăm quán từ 7h30 để thưởng thức ly cà phê ấm nóng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp quyến rũ của biển mây neo mình bên đỉnh núi.

Khi nắng trưa dần rực rỡ hay bầu trời vàng óng trong ánh chiều tà, bạn sẽ được chìm đắm trong biển mây mờ ảo bởi Tus De Liab như được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp tinh túy nhất. Sân khấu tròn đưa mình ra thung lũng Mường Hoa ở độ cao 1.600m như đón lấy từng biển mây ngang qua, giúp bạn có được những bức hình đẹp chưa bao giờ dễ dàng đến thế.