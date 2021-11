Đoàn khách nước ngoài đầu tiên tham quan Hội An sau 2 năm "đóng băng"

Dân trí Ngày 20/11, những vị khách quốc tế đầu tiên đã tham quan phố cổ Hội An sau gần 2 năm đóng băng do đại dịch Covid-19. Các du khách rất vui vẻ vì sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân nơi đây.

50 du khách nước ngoài đầu tiên đã đặt chân đến phố cổ Hội An trong sự chào đón nồng nhiệt của chính quyền và người dân nơi đây.

Thành phố Hội An cũng đã có buổi chào mừng các vị khách đặc biệt tại vòng cung Chùa Cầu.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến Hội An sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Đây là những vị khách trong đoàn hơn 150 người đến Quảng Nam du lịch theo chương trình hộ chiếu vaccine ngày 17-18/11, sau gần 2 năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chương trình chào đón nồng nhiệt các vị khách tại vòng cung Chùa Cầu.

Du khách đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt kiều sau khi xuống sân bay đã được đưa về ở khách sạn New World của khu nghỉ dưỡng phức hợp Nam Hội An, Quảng Nam.

Ông Tom (54 tuổi, du khách Mỹ) bày tỏ vui mừng khi là những vị khách đầu tiên đặt chân đến Việt Nam sau thời gian dài gián đoạn bởi dịch Covid-19. Ông nói ông rất yêu mến Việt Nam, đặc biệt nơi đây có nhiều điểm tham quan thú vị như phố cổ Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang…

Các vị khách vui mừng, hào hứng khi được đón tiếp nồng nhiệt từ chính quyền, người dân nơi đây.

"Tôi cảm thấy mình rất may mắn, hứng khởi khi được đặt chân đến Việt Nam xinh đẹp, mến khách. Càng đặc biệt hơn khi sáng nay tôi được trải nghiệm tham quan phố cổ Hội An, tôi rất yêu nơi này. Tôi chắc chắn sẽ trở lại Việt Nam cùng gia đình sau này", ông Tom vui vẻ nói.

Du khách tham quan phố cổ Hội An bằng xe xích lô.

Chị Lương Thị Nam (Việt kiều Mỹ) cùng chồng là Mr.Gundlach (người Mỹ) và con trai một tuổi rất hào hứng, xúc động khi là một trong những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến Việt Nam sau hai năm gián đoạn.

"Tôi là người Hà Nội, rất vui mừng khi trở về quê hương Việt Nam sau 2 năm bị gián đoạn. Chúng tôi đã tiêm đủ vaccine, kiểm tra sức khỏe nhiều lần để đảm bảo trước khi đặt chân đến nơi đây. Gia đình tôi rất mong chờ và kỳ vọng ở lần trở về này", chị Lương Thị Nam chia sẻ.

Những vị khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến Hội An sau gần 2 năm

Sau khi tham dự chương trình đón đoàn tại vòng cung Chùa Cầu, đoàn khách sẽ chia làm 2 nhóm để tham quan các điểm di tích, văn hóa nghệ thuật tại phố cổ Hội An theo tour khép kín, đảm bảo an toàn trong suốt thời gian đoàn tham quan tại đây.

Du khách tham quan Chùa Cầu, biểu tượng của Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết, để có buổi chào đón du khách hôm nay ngoài tình cảm của du khách dành cho Hội An, đây còn là thành quả mà Hội An nói riêng, Quảng Nam nói chung đã cố gắng, nỗ lực trong suốt 2 năm qua để đảm bảo, cam kết đến du khách Hội An là nơi an toàn, thân thiện.

Du khách tìm hiểu về nhà cổ Tấn Ký.

Với thành công của các đoàn khách đầu tiên này thì từng bước sẽ mở dần các hoạt động và hy vọng đầu năm 2022 Hội An sẽ mở lại hoàn toàn để đón khách du lịch tham quan

Đến thời điểm hiện nay, thành phố Hội An đã có hơn 91% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine, trong đó có khoảng 35% đã được tiêm đủ mũi vaccine.

Du khách thưởng thức biểu diễn nghệ thuật.

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho biết, ngoài đoàn khách đầu tiên, còn hai đoàn khách du lịch khác đi theo chuyến bay charter với tổng cộng khoảng 350 người quốc tịch Mỹ, Canada, Hàn Quốc và Việt kiều tại một số nước sẽ đến Quảng Nam.

Các du khách sẽ sử dụng các dịch vụ cung ứng theo hình thức khép kín và được tham quan một số điểm đến trên địa bàn tỉnh theo lịch trình được thống nhất trước.

Du khách quốc tế sẽ có 7 ngày tham quan, khám phá nhiều điểm du lịch ở Quảng Nam với những điều kiện tốt nhất.

"Chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong thời gian nghỉ ngơi tham quan thưởng ngoạn tại những khu du lịch đẳng cấp trong điều kiện tốt nhất có thể", ông Lê Ngọc Tường nói.

Sau khi kết thúc giai đoạn một thí điểm, từ tháng 1/2022, tỉnh Quảng Nam sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê bao chuyến và chuyến bay quốc tế thường lệ. Khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại 5 địa phương ở giai đoạn 1 (Phú Quốc - Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh).

Giai đoạn 3 sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế, căn cứ tình hình dịch Covid-19 thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu.

Ngô Linh