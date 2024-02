Đại lễ dâng đăng lớn bậc nhất năm trong ngày Tết Nguyên Tiêu tại núi Bà Đen

Hàng trăm nghìn ngọn đăng thắp sáng ước nguyện đầu năm

Trong văn hóa Phật giáo, ngày rằm tháng Giêng là ngày trọng đại, đẹp nhất trong năm và có ý nghĩa đặc biệt để người dân gửi gắm ước nguyện cho cả năm an yên, trọn vẹn. Vì vậy, đi lễ chùa đã trở thành nghi thức của người dân trong ngày này, bởi quan niệm đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng.

Chiêm bái đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi đã trở thành thói quen của người dân Nam bộ.

Tại núi Bà Đen (Tây Ninh) dịp này, hàng trăm nghìn người dân và du khách tìm đến hệ thống chùa Bà để tỏ lòng tôn kính trước Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát và cầu ước cho một năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc và may mắn. Không chỉ hành hương cầu an lành may phước tại hệ thống chùa Bà, chiêm bái đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi đã trở thành thói quen của người dân Nam bộ.

Năm nay, du khách, Phật tử có thêm một điểm có thể ghé thăm, đó là tôn tượng Bồ Tát Di Lặc lớn bậc nhất thế giới tại khu vực đỉnh núi Bà, để mong cầu bình an, tài lộc.

Đặc biệt, tại đỉnh núi Bà Đen năm nay, du khách còn có cơ hội tham dự Đại lễ dâng đăng rằm tháng Giêng được tổ chức với quy mô lớn, diễn ra trong hai buổi tối ngày 24 và 25/2/2024, từ 18 giờ.

Du khách mang theo lời ước nguyện, tự tay viết lên đèn, dâng trước Phật Bà.

Theo đó, hàng trăm nghìn ngọn đăng sẽ được thắp sáng tại khu vực quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, mang theo lời ước nguyện tự tay du khách và Phật tử viết lên đèn, dâng trước Phật Bà, cầu mong một năm mới an lành, may mắn.

Hành hương mùa lễ tháng Giêng tới núi Bà sẽ là hành trình của từ bi và hỷ xả.

Sau nghi thức dâng đăng trước tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, đại lễ dâng đăng sẽ được tiếp diễn tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, nơi hàng chục nghìn ngọn đăng được thắp lên trên những bậc thang theo vòm cánh cung bao quanh tôn tượng thiêng liêng, để hành trình hành hương về miền đất thiêng núi Bà kết nối trọn vẹn, từ sự từ bi nơi tượng Phật Bà tới tâm hỷ xả của Bồ Tát Di Lặc. Và như thế, hành hương mùa lễ tháng Giêng quan trọng nhất năm tới núi Bà Tây Ninh sẽ là hành trình của từ bi và hỷ xả, an lành và may mắn.

Gửi tâm nguyện bình an qua những show nghệ thuật Phật giáo

Không chỉ mang tới du khách một đại lễ dâng đăng quy mô lớn trong dịp rằm tháng Giêng, tạo nên một biển hoa đăng lung linh chưa từng có trên đỉnh thiêng, những ngày này, núi Bà Đen còn là một "sân khấu nghệ thuật Phật giáo" đầy cảm xúc, với những tiết mục trình diễn mang đậm sắc màu văn hóa thiền.

Trước khi nghi thức dâng đăng diễn ra tối 24/2, du khách, Phật tử tới đỉnh núi Bà sẽ được thưởng thức và gửi tâm nguyện bình an cho năm mới, qua các tiết mục nghệ thuật Phật giáo đặc sắc, do các ca sĩ và nghệ sĩ, nhóm múa đến từ TPHCM thể hiện, tại khu vực tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Show trình diễn nhạc nước độc đáo tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc.

Chương trình nghệ thuật Phật giáo còn được đặc biệt dàn dựng kết hợp với show trình diễn nhạc nước độc đáo tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc, tạo nên những khoảnh khắc tâm linh màu nhiệm, đưa du khách, Phật tử vào một hành trình cảm nhận nguồn năng lượng an nhiên thấm trong từng mạch nguồn hơi thở, cho một năm mới an lành, may mắn.

Hành trình chiêm bái hai tôn tượng là hành trình khởi đầu cho một năm nhiều an lành, hỷ lạc.

Với nhiều du khách tới núi Bà Tây Ninh từ đầu xuân Giáp Thìn đến nay, việc chiêm bái tôn tượng Bồ Tát Di Lặc cao 36m, được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên theo mô thức bậc thang với 54 lớp, một phương thức tạo hình chưa từng có tại Việt Nam là một trải nghiệm đặc biệt may mắn trong dịp đầu năm mới, bởi Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho hỷ xả, cho tài lộc, vui vẻ, hạnh phúc.

Bởi thế, việc đại lễ dâng đăng lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn trên đỉnh núi Bà, với nghi thức dâng đăng cùng các hoạt động nghệ thuật đặc biệt kết nối hành trình chiêm bái hai tôn tượng kỳ vĩ nơi đỉnh núi thiêng cũng là hành trình khởi đầu của cho một năm nhiều an lành, hỷ lạc với mỗi du khách chọn đến núi Bà Đen dịp rằm tháng Giêng này.